LTN經濟通》關稅緊箍咒？台日韓將替美開發天然氣田

阿拉斯加規模440億美元的天然氣管線計畫，成為亞洲各國爭取關稅讓步的切入點之一。（中央社）

阿拉斯加天然氣 鎖定銷給台日韓

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府正在透過增加化石燃料的投資，串聯華府以及亞洲地區盟友，利用亞洲國家對關稅與運輸航線安全的疑慮，重塑美國與東亞國家的經濟關係。包括台灣、日本、南韓等亞洲國家都已接受增加美國天然氣進口的提議，而擴大能源進口也成為亞洲國家爭取美國關稅更多優待的關鍵之一。

川普政府正致力推動阿拉斯加的液化天然氣（LNG）計劃，斥資440億美元（約新台幣1.31兆元），年產約2000萬噸，透過長800英里（1300公里）的管線，將阿拉斯加州北坡氣田的天然氣輸送至州內使用，並以液化天然氣的形式，繞過巴拿馬運河送往亞洲客戶，由於阿拉斯加距離東亞很近，因此台日韓被視為是潛在客戶。

美國總統川普在就任首日就命令推進阿拉斯加液化天然氣業務的開發，呼籲日韓等國出資和採購LNG，成為一個充滿政治色彩的專案，考慮到對美關稅談判，亞洲國家為了贏得川普的歡心，都紛紛表示將投資並採購阿拉斯加的液化天然氣。

中油3月簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI），未來將採購阿拉斯加液化天然氣。（資料照，中油提供）

中油未來將參與上游投資

作為主要開發商，Glenfarne在今年3月取得75％股權，另外25％則由阿拉斯加州政府下屬的阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation，AGDC）出資。今年3月阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）與Glenfarne團隊陸續訪問台灣、日本、南韓拜會能源部門高層。

中油3月簽署阿拉斯加液化天然氣買賣暨投資意向書（LOI），未來將採購阿拉斯加液化天然氣（LNG），並爭取上游投資參與權，簽署過程由鄧利維及經濟部長郭智輝共同見證。

經濟部表示，這次雙方簽署意向書，不僅深化台美能源夥伴關係，亦為台灣能源供應多元化奠定良好基石。雙方在簽署意向書後，會儘速展開採購與投資細節的協商，達成互利雙贏的合作目標。

總統府秘書長潘孟安6月應邀率團赴美國阿拉斯加參加2025阿拉斯加永續能源會議。（資料照，總統府提供）

總統府秘書長潘孟安6月應邀率團赴美國阿拉斯加，參加2025阿拉斯加永續能源會議並發表演說，這次阿拉斯加行也與美、日、韓官員實地考察當地北坡極地能源基礎建設。潘孟安表示，阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要角色，也符合我國的能源安全佈局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。

會後阿拉斯加州長鄧利維也在個人官方頻道及州政府官網上傳潘孟安演說影片，並指出，投資阿拉斯加液化天然氣計劃攸關台灣以及整個印太地區的能源韌性。

阿拉斯加能源供給議題，促成台美高層高調互動，專家認為，這除了透露雙邊戰略互信加深外，更揭示印太能源韌性同盟逐漸檯面化，具重大外交及戰略意涵。

黑熊學院共同創辦人何澄輝指出，美國川普政府主張「釋放能源」強化自主能力，阿拉斯加正是美國石化與天然氣資源最豐富的地區之一，但受限於資金不足，對外資需求殷切。台灣目前天然氣多仰賴中東與卡達，航線經過中國勢力範圍，具高度風險，若改由阿拉斯加供應，不僅可縮短航程、降低風險，亦有助配合台灣非核家園政策的過渡能源需求。

中油已簽署買賣暨投資意向書，計劃每年採購600萬噸天然氣，進度超越日韓。（路透資料照）

採購天然氣承諾 是關稅談判必要條件

日韓先前趕在關稅談判截止日前與華府達成貿易協議，對等關稅從川普威脅的25％降至15％。日本承諾對美投資5500億美元（約新台幣16.47兆元），用於能源等核心產業，其中就包括液化天然氣、先進燃料和和電網現代化在內等能源基礎設施和生產。

南韓則承諾向美國提供3500億美元（約新台幣10.48兆元）投資，並同意採購1000億美元（約新台幣2.99兆元）的液化天然氣，或其他能源產品，並且同意另行投入一筆龐大資金，作為自身投資用途。

美國於台灣時間8月1日公佈台灣對等關稅從4月的32％降至20％，不過總統賴清德表示，這只是「暫時性稅率」，隨著台美關稅談判持續進行，相關協議仍是各界關注焦點。而今年4月時，賴清德也曾提到，增加對美國天然氣、石油的採購是台美關稅談判的重點。

阿拉斯加州長鄧利維表示，台灣預計採購的600萬噸天然氣將是史上最大訂單。（彭博資料照）

年採購承諾已有1000萬噸

目前阿拉斯加LNG計劃面臨的挑戰是管線建設，預計建設費用將達110億美元（約新台幣3294.5億元），佔總投資額的4分之1。這項計劃在2025年內決定實現商業化，計劃在2028年啟動管線，天然氣液化工廠則要再等個2到3年的時間。

如果管線啟動有譜，接下來將朝著在阿拉斯加南部建設液化工廠邁出一大步，力爭在2030年到2031年開始出貨LNG。

Glenfarne總裁普雷提奇（Adam Prestidge）表示，對於各國的出資和採購表示期待，南韓已成立新政府，與他們的談判預計將有所進展，日本企業的參與也值得期待。

台灣的中油已同意每年購買600萬噸，阿拉斯加州長鄧利維近日受訪表示，這是液化天然氣銷售與採購史上最大的一筆。另外，泰國國家石油公司也在6月宣佈，將與阿拉斯加LNG合作，計劃在未來20年內每年採購200萬噸。Glenfarne透露，包括其他非公開協議在內，每年銷售1000萬噸已有眉目，這相當於每年2000萬噸規劃產能的一半。

