美國對台20％是「暫時性稅率」 行政院拿出佐證

美國公布各國對等關稅，預定7日開徵，美國貿易代表葛里爾在3日播出的訪談中表示，美國關稅的新稅率「基本上已定」，對此，行政院今（4）日再度重申是「暫時性稅率」。（彭博資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國公布各國對等關稅，預定7日開徵，美國貿易代表葛里爾在3日播出的訪談中表示，美國關稅的新稅率「基本上已定」，幾乎沒有空間立即就此磋商，各界憂心台灣的關稅談判，對此，行政院今（4）日強調是「暫時性稅率」，並拿出外媒報導指出，葛里爾受訪時另也指出，未來可能還會再達成一些關稅協議，且將取決於川普總統的決定。

行政院發言人李慧芝今（4）日表示，根據美國白宮於美東時間7月31日晚間七時許所發佈川普總統簽署「調整對等關稅稅率」之行政命令與事實文件內容，美國將部分貿易夥伴適用的稅率明列在附錄I，而台灣在此附錄I所適用的稅率，從4月所公布的32%調降為20%。

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李慧芝指出，該項行政命令明確說明，附錄I內部分國家，是「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率。」此外，根據Fox Business於美東時間8月1日報導，美國貿易代表Jamieson Greer於受訪時另也指出，未來可能還會再達成一些關稅協議，且將取決於川普總統的決定。

李慧芝表示，行政院台美經貿工作小組於美方公布行政命令第一時間已對外說明，美方通知我方，因台美尚未完成協議，美方先對我國公布20%的「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商。行政院副院長、台美經貿工作小組召集人鄭麗君表示，「談判還要繼續進行，我們還會繼續努力，爭取更好的稅率。」

李慧芝指出，行政院長卓榮泰相當重視原有930億元支持方案，是否足夠因應產業和勞工第一線的實際需求，因此在美國公布台灣適用20%暫時性稅率的第一時間，便已召開會議邀集相關部會首長針對國內廠商的支持方案再進行檢討、盤整與調整規劃，以協助產業適應世界貿易新秩序。

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