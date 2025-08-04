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別被誤導！台灣20％關稅只是暫定 白宮行政命令文件曝關鍵

2025/08/04 10:40

川普新關稅政策即將在8月7日生效。行政院副院長鄭麗君3日清晨返台稱台美關稅談判還要繼續進行，將爭取更好的稅率。（路透）川普新關稅政策即將在8月7日生效。行政院副院長鄭麗君3日清晨返台稱台美關稅談判還要繼續進行，將爭取更好的稅率。（路透）

〔記者陳昀／台北報導〕美國已公布台灣適用關稅「暫時性稅率」20%，美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）近日對媒體表示，相關稅率「基本上已經確定」、不應期待短期內還會調降，被部分人士引用並提出質疑。惟事實上，白宮7月31日公布的行政命令已明確標示，台美協議仍在進行，目前對外公布的是協議完成前的稅率。

白宮在美東時間7月31日宣布一項關於對等關稅的行政命令後，賴清德總統隨後召開記者會，說明美國公布台灣適用20%稅率為「暫時性稅率」，後續確認的稅率有待雙方持續的磋商，並可望調降。不過，部分人士引述葛里爾日前在訪談表示相關稅率「基本上已經確認」，質疑我方「調整說」不確實，但這樣的質疑顯然是斷章取義。

據了解，根據白宮7月31日公布的這項行政命令文件，當中已明確將台灣標示為屬於「已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率」，也就是台灣與美國的協議仍在進行，而這項稅率是屬於協議完成前的稅率。

據悉，根據這項行政命令第二項有關關稅修改（Tariff Modifications）的部分，文件明確表示，第一、行政命令所修改後的稅率將於發布後7日於美東時間凌晨12時01分起生效，包括在新稅率生效前已裝船及在最後運輸途中，且在10月5月前進入美國之貨物，適用先前經修訂之第14257號行政命令之稅率。

第二、針對部分貿易夥伴，以附錄I列出適用稅率（如台灣稅率調整為20%），並適用第14257號行政命令相關例外規定，未列於附錄I之國家，徵收10%關稅；第三、 附錄I內部分國家，已同意、或接近與美國完成貿易與安全協議，在後續與美國完成協議並經總統發布命令載明協議條件前，該等國家之進口貨品適用附錄I所列稅率，台灣就在文件中被列入附錄I的國家內。

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