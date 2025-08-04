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焦點股》台塑四寶：國際油價重挫 股價同步下修

2025/08/04 09:56

外資賣超引發台塑四寶股價同步下修。（資料照）外資賣超引發台塑四寶股價同步下修。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到國際油價重挫、加上上週五外資單日賣超台塑四寶之故，今日開盤後四寶股價同步下修，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）都下跌；其中，台塑化股價跌幅最深，截至9:37分為止，台塑化股價下跌3.65元、暫報38.7元、跌幅達8.62%，成交量超過1.24萬張。

台塑四寶股價7月走強，市場對四寶信心回溫、買盤持續進駐，不過，上週五外資大賣四寶股票，被市場視為「籌碼鬆動」，觀察上週五台塑遭外資賣超9845張、南亞賣超逾1.68萬張、台化2895張、台塑化2206張。

以今日股價跌幅來看，台塑化排名第一、台塑第二、台化第三、南亞跌幅最小；法人分析，雖然南亞上週五外資賣超張數最多，但目前擁有玻纖布與銅箔基板雙題材，從主力進出觀察，賣超主力券商以外資券商為主，凱基台北則大買5146張，但此舉恐使南亞股價波動加劇，投資人進場仍須謹慎為宜。

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