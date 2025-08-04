焦點股》台光電：擴大美國投資 快速回應市場

台光電加碼美國投資。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠台光電（2383）擴大美國投資，宣布將向位於美國加州的全資子公司Arlon EMD投資4900萬美元（約新台幣14.7億元）。此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。台光電董事長董定宇表示，這項投資將強化北美當地生產的產品組合，不僅能更快速回應市場需求，亦能降低風險並應對產能需求的激增。

台光電在連續兩季大賺一個股本帶動下，股價持續走強，今日小幅開低後翻紅，並在平盤附近震盪，截至9：16分左右，台光電平盤價1120元，成交量逾910張。

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台光電表示，此次美國的重大投資不僅僅是擴充設備，更是支持美國產業、提升客戶價值、並看好美國市場未來長期發展的果斷決定，展現台光電持續改善、追求卓越營運與強健基礎的承諾。此擴建計畫預計於2026年底在加州開始營運。此次安裝的上膠機採用最先進的技術，具備精密自動化、更高的產出，及更優異的品質控管能力，確保持續以卓越的穩定性與速度，滿足客戶日益增長的需求。

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