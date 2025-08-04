川普最新一輪關稅對晶片製造商意味著什麼？伯恩斯坦「1句話」點關鍵

市場正關注，白宮可能會對半導體和製藥等行業徵收關稅。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普重返白宮後，其貿易政策較第一任發生很大程度的變化，隨著新關稅幾乎落地，分析師認為，目前已公布的稅率可能更接近「中長期將固定下來的版本」。據報導，美國伯恩斯坦（Bernstein）分析師認為，目前市場正密切關注特定行業，包括半導體和製藥等行業徵收關稅，尤其對於晶片製造商而言，半導體「232條款」可能針對「相關終端設備」，並且「可能包括實施零件層面的關稅」。

在半導體領域，市場高度關注這是否將影響晶片製造與供應鏈的重組。

請繼續往下閱讀...

伯恩斯坦指出，白宮內部正考慮將半導體與製造等產業納入新關稅清單，並可能針對「終端設備」及「元件層級」課徵特別關稅。若真成形，這將對晶圓代工業者與封裝測試產業產生不小衝擊，台積電（TSMC）作為全球關鍵供應商，勢必再度被推上聚光燈焦點。

分析師指出，從川普與其團隊近期發言來看，這類產業特定關稅政策，很可能近期就會正式公布。不過，目前為止，他們並未調整涵蓋的晶片股預測或評級。

據報導，這項名為「對等關稅」（reciprocal tariffs）的政策，將歐盟、日本、南韓等主要經濟體的產品課以15%關稅，其他對美貿易順差國則面臨 10% 稅率。

巴克萊指出，川普「對等關稅」落地，新加坡維持10%的關稅稅率，成為亞洲最大贏家，但仍面臨半導體和藥品關稅風險衝擊，所持的原因是，這些產業雖暫時豁免廣泛徵收的關稅，但一旦徵收產業性關稅，對新加坡、馬來西亞的衝擊將遠超其他經濟體。

據報導，巴克萊根據最新的關稅稅率，重新估算了亞洲地區的「增值加權的美國關稅率」；具體來看，越南以2.3%的增值加權美國關稅稅率在全球居於最高水平，其次是泰國、馬來西亞和韓國，均在1.0-1.4%區間。

巴克萊分析顯示，亞洲出口導向經濟體對美國關稅的曝險較大。越南有高達15.1% 的國內加值部分（VA）直接暴露在受美方關稅影響的出口中；泰國9.0%；馬來西亞8.7%；韓國6.9%；新加坡6.8%。

相較之下，菲律賓（3.1%）、印尼（2.3%）和印度（2.0%）的風險敞口相對較小。這些數字意味著這些國家和地區的「實際經濟價值」中，有相當一部分依賴對美出口中被徵稅產品的銷售。換句話說，如果美國繼續提高或擴大徵稅清單，它們會首當其衝受到衝擊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法