南投縣寄出8000多件牌照稅催繳書 8月底前須繳納

南投縣稅務局近日寄出8000多件牌照稅催繳書，籲民眾儘速繳納。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕還沒繳牌照稅的民眾注意了！南投縣政府稅務局近日針對110年至114年使用牌照稅欠稅戶辦理全面催繳，共寄出8000多件牌照稅催繳書，繳納期間至8月31日止，請尚未繳納民眾收到稅單後儘速繳納，以免逾期受罰。

南投縣稅務局表示，納稅人因工作、就學等因素變更車籍地址、住居所及戶籍地等，致未能於使用牌照稅開徵期間收到使用牌照稅繳款書，經該局查詢相關資料，根據最新住居所或戶籍地址重新寄發稅單逾期繳納使用牌照稅催繳書，籲民眾在期限內儘速繳納，每逾3日將加徵1％滯納金，最高加徵至10％為止，如果超過限繳日期30天仍未繳納，該局將會移送法務部行政執行署彰化分署強制執行。而未繳牌照稅車輛使用公共道路及路邊停車被查獲，將處1倍以下罰鍰。

請繼續往下閱讀...

稅務局表示，納稅人可持稅單就近至代收稅款金融機構繳納（郵局不代收）；稅額3萬元以下案件，還可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納。此外，也可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳及電話語音等方式繳納稅款，以信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶方式轉帳繳稅者，可至財政部網路繳稅服務網站轉帳繳稅。

稅務局提醒民眾，車輛如不使用，可向監理機關辦理停駛或繳銷牌照，使用牌照稅將計徵至停駛或繳銷前1日。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法