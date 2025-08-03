他考上哈佛、耶魯、普林斯頓大學 歸功3件事

美國青年Salman Chowdhury今年春天，他被美國排名前25的大學中的10所錄取，包括哈佛、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學和賓州大學。最後他選擇哈佛大學就讀。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國青年Salman Chowdhury最近從紐澤西州韋恩市的PCTI STEM學院畢業。今年春天，他被美國排名前25的大學中的10所錄取，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學和賓州大學。他感謝父母為他早年做的三件事，讓他的生活發生翻天覆地的變化。

Chowdhury表示，今年秋天，他將前往哈佛大學就讀。對每個高中生來說，大學申請過程都令人望而生畏。值得慶幸的是，多年的努力終於得到了回報。

請繼續往下閱讀...

Chowdhury將就學的成就歸因於父母的教育方式。他表示，因為家庭負擔不起諮商師或昂貴的補習班費用，所以全家專注於簡單、規律的日常生活，為他的成功奠定基礎。他列出三件事讓他生活大轉變。

1. 強調睡眠、食物和健康

研究不斷表明，良好的睡眠和合理的營養有助於提高學業成績。Chowdhury的父母非常重視這一點。他表示，為了確保有充足的休息，爸爸每天早上都會早起，開車送他去學校，然後再去上班。不用趕公車，他就能多睡一個小時。

媽媽也是一樣，日出前就起床，有時甚至凌晨4:30就起床，這樣她就能為小孩做一頓營養早餐，通常是幾個雞蛋、一些蛋白質和一片吐司。

2. 鼓勵探索的機會

馬爾科姆‧葛拉威爾在《異類》一書中談到，成功不僅需要天賦和努力，還需要找到發展自身興趣的機會。這句話讓Chowdhury印象深刻。

高中剛開始的時候，Chowdhury太專注於學業。然而，父母卻鼓勵他參加社團。在的成長過程中，移民父母很少有機會參與課外活動，這讓他意識到自己是多麼幸運。

Chowdhury成了學區裡參與度最高的學生之一，而且出乎意料地獲得許多樂趣。他參加了機器人技術、美國未來商業領袖（FBLA）和SkillsUSA技能比賽。甚至參與了一些工程項目，例如為學校項目優化數學模型。他的父母告訴小孩，你可以透過發展技能而變得有天賦，但你需要機會來充分發揮這種天賦。

3.父母堅強的道德和使命感教養小孩

Chowdhury的父母移民到美國時並沒有接受過正規的美國教育，他們告訴小孩，成功不僅意味著成績，也與品格有關。父母向小孩灌輸根植於伊斯蘭信仰的價值觀：對世界的好奇心、誠實、感恩和毅力。家庭的信仰也鼓勵我們觀察和欣賞世界之美，這正是Chowdhury最初對科學產生興趣的原因！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法