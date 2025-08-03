川普關稅衝擊美企獲利 學者：消費者最終承擔漲價苦果

美國總統川普的關稅政策正使美國企業將增加的成本轉嫁消費者，已令消費者開始感受到關稅的壓力。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國總統川普的關稅政策正使美國企業將增加的成本轉嫁消費者，已令消費者開始感受到關稅的壓力。美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威表示，其消費品事業因川普提高進口關稅而遭到打擊。

報導說，在川普發動貿易戰的初期，許多美國企業選擇吸收額外的關稅成本。但有證據表明，面對利潤率不斷下降，為了維持價格穩定，他們已經別無選擇，開始把與關稅相關的成本轉嫁給消費者，凸顯關稅可能在未來幾個月對價格產生更明顯的影響。

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美國政府最新公布的數據顯示，6月受關稅影響較大的商品價格上漲，例如家具、玩具和家電。近期包括愛迪達、寶潔、史丹利百得（Stanley Black & Decker）和其他大型企業均表示，他們要麼已經漲價，要麼計劃很快漲價，以抵消關稅成本。沃爾瑪、孩之寶和美泰兒等公司先前也都警告，關稅將導致價格上漲。

川普8月31日擴大了全球貿易戰，並公布了多國的新關稅。如果這些新關稅在8月7日按計劃生效，他對數十個國家徵收的兩位數關稅必將進一步加大企業的壓力，迫使它們將部分成本轉嫁給消費者。

富國銀行經濟學家豪斯（Sara House）表示，隨著更多關稅稅率的鞏固，未來3到6個月將是「關鍵時刻」。她說：「企業正在努力因應關稅持續存在的現實，隨著關稅上調環境的確定性增強，他們將更願意、更有能力調整價格。」

川普和他的顧問一直堅稱，外國將承擔關稅。儘管有跡象顯示，出口商正在承擔額外成本，但根據美國勞工部的進口價格數據，大部分成本都轉嫁給了美國進口商。

未來幾個月物價上漲是否會加速，對美國聯準會（Fed）至關重要，因為Fed的目標是在保持低通膨之際實現就業最大化。如果企業繼續承擔關稅成本的重擔，通膨可能會更加低迷。但如果企業開始將更大一部分負擔轉嫁給消費者，可能會更嚴重地推高通膨。

哈佛大學經濟學家卡瓦洛（Alberto Cavallo）表示：「最終，美國人將承擔這些關稅的大部分成本。」

此外，波克夏海瑟威2日表示，旗下的消費品事業因銷量下滑、關稅和事業重組，第二季營收年跌5.1%至1.89億美元（新台幣56.7億元），並說關稅已導致訂單和出貨延宕。該公司第二季營業利益111.6億美元（新台幣3350.8億元），較去年同期下跌4%。

波克夏並警告，今年上半年國際貿易政策和關稅局勢的變化速度加快，這些事件的最終結果仍存在相當大不確定性，預料將對波克夏旗下大多數、甚至全部業務與股票投資帶來負面效應，未來財報可能大受影響。

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