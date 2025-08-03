晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普關稅衝擊美企獲利 學者：消費者最終承擔漲價苦果

2025/08/03 21:29

美國總統川普的關稅政策正使美國企業將增加的成本轉嫁消費者，已令消費者開始感受到關稅的壓力。（路透資料照）美國總統川普的關稅政策正使美國企業將增加的成本轉嫁消費者，已令消費者開始感受到關稅的壓力。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國總統川普的關稅政策正使美國企業將增加的成本轉嫁消費者，已令消費者開始感受到關稅的壓力。美國「股神」巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威表示，其消費品事業因川普提高進口關稅而遭到打擊。

報導說，在川普發動貿易戰的初期，許多美國企業選擇吸收額外的關稅成本。但有證據表明，面對利潤率不斷下降，為了維持價格穩定，他們已經別無選擇，開始把與關稅相關的成本轉嫁給消費者，凸顯關稅可能在未來幾個月對價格產生更明顯的影響。

美國政府最新公布的數據顯示，6月受關稅影響較大的商品價格上漲，例如家具、玩具和家電。近期包括愛迪達、寶潔、史丹利百得（Stanley Black & Decker）和其他大型企業均表示，他們要麼已經漲價，要麼計劃很快漲價，以抵消關稅成本。沃爾瑪、孩之寶和美泰兒等公司先前也都警告，關稅將導致價格上漲。

川普8月31日擴大了全球貿易戰，並公布了多國的新關稅。如果這些新關稅在8月7日按計劃生效，他對數十個國家徵收的兩位數關稅必將進一步加大企業的壓力，迫使它們將部分成本轉嫁給消費者。

富國銀行經濟學家豪斯（Sara House）表示，隨著更多關稅稅率的鞏固，未來3到6個月將是「關鍵時刻」。她說：「企業正在努力因應關稅持續存在的現實，隨著關稅上調環境的確定性增強，他們將更願意、更有能力調整價格。」

川普和他的顧問一直堅稱，外國將承擔關稅。儘管有跡象顯示，出口商正在承擔額外成本，但根據美國勞工部的進口價格數據，大部分成本都轉嫁給了美國進口商。

未來幾個月物價上漲是否會加速，對美國聯準會（Fed）至關重要，因為Fed的目標是在保持低通膨之際實現就業最大化。如果企業繼續承擔關稅成本的重擔，通膨可能會更加低迷。但如果企業開始將更大一部分負擔轉嫁給消費者，可能會更嚴重地推高通膨。

哈佛大學經濟學家卡瓦洛（Alberto Cavallo）表示：「最終，美國人將承擔這些關稅的大部分成本。」

此外，波克夏海瑟威2日表示，旗下的消費品事業因銷量下滑、關稅和事業重組，第二季營收年跌5.1%至1.89億美元（新台幣56.7億元），並說關稅已導致訂單和出貨延宕。該公司第二季營業利益111.6億美元（新台幣3350.8億元），較去年同期下跌4%。

波克夏並警告，今年上半年國際貿易政策和關稅局勢的變化速度加快，這些事件的最終結果仍存在相當大不確定性，預料將對波克夏旗下大多數、甚至全部業務與股票投資帶來負面效應，未來財報可能大受影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財