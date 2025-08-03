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匯損重擊！上半年金融三業獲利3781億 年減近4成

2025/08/03 20:00

上半年金融三業獲利3781億，年減37.5%。（示意圖，法新社）上半年金融三業獲利3781億，年減37.5%。（示意圖，法新社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕根據金管會統計，今年上半年金融三業獲利合計3781.16億元、年減37.5%，其中銀行業稅前盈餘3018.8元、年增0.9%；但保險業獲利僅194億元、年減91.6%，其中壽險業獲利驟降至35億元、年減98.4％，主因新台幣暴力升值，壽險業帳面出現巨額匯損。

金管會公布金融業獲利情況，今年上半年銀行業稅前盈餘合計3018.8億元、年增0.9%，其中本國銀行獲利2967.3億元、年增7.3%，外銀獲利130.5億元、年增43.7%，中銀獲利22.8億元、年減12.3%，儲匯大虧182.8億元、年減224.4%。

另外，上半年保險業獲利194億元、年減91.6%，其中壽險業獲利僅35億元、年減98.4%，與較去年同期的2145億元相較、大減2110億元，主因新台幣暴力升值，壽險業帳面出現巨額匯損；產險業上半年獲利159億元、年增4.6%。

至於證券、期貨及投信業，上半年稅前淨利合計568.36億元、年減25.31%，主因證券商獲利大減，其中證券商稅前淨利395.63億元、年減34.56％，主因股市震盪影響其績效；期貨商稅前淨利46.7億元、年增12.04%；投信業稅前淨利126.03億元、年增9.87％。

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