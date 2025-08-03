傻眼！長榮長月輪50貨櫃落海物品四散 祕魯漁民爽撈還開箱

長榮長月輪貨櫃落海，貨物散落海面。（圖片取自@ntrujillo_pe）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕長榮海運「長月輪」有50個貨櫃在祕魯卡亞俄港（Callao）落海，長榮海運說，受海嘯、冬季海象不佳及突發長湧浪影響，造成船上貨櫃掉落，人員與船舶皆平安。貨櫃掉入海中後，許多貨物海上漂，許多當地漁民竟然開船出海撈貨物，根據曝光的照片，有書籍、耳機等，還有人冒險爬上落海的貨櫃試圖打開，相當危險。

祕魯民眾爬上長月輪落海貨櫃試圖打開。（圖取自社群平台）

綜合秘魯媒體報導，長月輪落海的貨櫃每個重達 15至20噸，打撈這些貨櫃複雜的任務，目前的首要任務是找到所有貨櫃，包括那些可能已經沉沒的貨櫃，並用浮標標記。據悉，保險公司將負責將這些貨櫃重新打撈上來。

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關於貨櫃內的物品，根據報告已排除危險物，港務局局長Amílcar Velásquez說，目前觀察到的是裝有塑膠的箱子。這不是危險貨物，已經排除了任何可能污染海洋的危險貨物的可能性。

由於貨櫃內物品散落在海上，有的則漂到岸邊。祕魯媒體指出，有幾位漁民乘著小船出海打撈貨物，有些人發現整箱貨物，另一些人則從岸邊打撈上來。

長月輪貨櫃落海，祕魯當地民眾打撈貨物。（圖取自社群平台）

目擊者指稱，漁船出海帶回的不是裝滿魚的漁網，而是紙箱，其中許多都密封並貼上標籤。有人研判，這些貨物可能是從網路購買的商品。

一名打撈貨物的漁民告訴媒體，「他們有保險，東西沒被偷，我們會把他們帶回家。」 還有人冒險爬上貨櫃試圖打開，相當危險。

此事引發不同的反應，有些人讚揚那些打撈貨物人很聰明，也有人抨擊，這是違反道德的行為。網友們對此事的反應五花八門，從幽默到驚訝，不一而足。

長月輪貨櫃落海，祕魯當地民眾打撈貨物。（圖取自社群平台）

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