對等關稅20%不是重點!法人聚焦232條款半導體稅率。（擷取自經濟部報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕受美國宣布台灣對等關稅稅率為20%，台股上週五開盤大跌374點，隨後一路向上收復失土，終場僅小跌108.14點，法人多表示，對於20%關稅持「中立」態度，「232條款」中的半導體稅率才是關注重點。

野村投信分析，雖然20%的關稅低於今年4月初宣布的32%，但相較於韓國與日本僅15%的稅率，市場可能略為負面解讀，不過，值得注意的是，第一、韓日兩國的汽車產業在經濟中占比更高，且美國為主要出口市場，因此在談判中可能以更高成本換取較低稅率，第二、台灣的製造產能多設於中國與東協國家，而中國的互惠關稅範圍為37.5%至55%，但消費性電子產品為20%，而越南關稅20%、泰國19%、馬來西亞19%、印尼19%，換句話說，台灣關稅也沒有比較高。

請繼續往下閱讀...

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，日本與韓國的談判策略皆以大規模對美投資作為交換條件，其中日本將對美國進行規模5500億美元投資，韓國則承諾向美國提供3500億美元的投資規模，並且大多聚焦半導體、能源等關鍵產業，顯示美方在談判中高度重視外資承諾與產業協作。

他認為，接下來美國即將公布的「232條款」半導體關稅調查結果，台美之間是否能夠從現在仍在進行的貿易協商中，爭取到相較韓國、歐盟等國的半導體關稅待遇更佳的最惠國條款，才是最為關鍵的重點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法