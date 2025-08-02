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中國4款卡車被俄全面封殺！「超誇張安全漏洞」全曝光

2025/08/02 15:59

俄羅斯宣布禁止進口和銷售4款中國卡車。圖為中國東風汽車商標。（法新社）俄羅斯宣布禁止進口和銷售4款中國卡車。圖為中國東風汽車商標。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯監管機構宣布，將禁止4家中國車廠東風、福田、一汽和汕德卡旗下部分型號的卡車和底盤，在俄羅斯進口與銷售，理由是這些車輛實在太不安全，恐對駕駛和包含行人在內的其他道路使用者的健康與安全，構成了「直接威脅」。

俄羅斯聯邦技術和計量部（Rosstandart）週三（7月30日）發布公告稱，被禁止的車型包括東風DFH4180、福田BJ4189、一汽CA4250和CA4180、汕德卡ZZHS、福田M4L、東風DFH5200B、福田H5、一汽JH6-B 8X4卡車。

禁止這些車型的原因，是上述車型在監管檢查中違反強制性安全要求，檢查人員指出的問題包括煞車效能不佳、車輛行駛時的噪音過高、車輛控制裝置的辨識不清、缺乏緊急服務呼叫裝置等問題，這都無法保障駕駛和其他道路使用者的安全及健康。

除此之外，Rosstandart還發現大量文件違規，涉及車輛對外部電磁波輻射與電磁相容性的穩定性、安全帶固定點與安裝、座椅及其固定與頭枕、車輛防盜裝置、廢氣排放、後方與側邊防護裝置、轉向控制系統、前方防翻裝置、車內有害物質含量、穩定性等方面。

Rosstandart 表示，已下令相關製造商召回受影響車輛並停止銷售，否則將面臨罰款。

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