中油Pay點數新玩法！加油能線上兌換商品 加油站取貨更方便

中油推動數位轉型，未來民眾加油時所累積的會員點數，可透過線上平台直接兌換商品，並選擇加油站取貨。中油加油站示意圖。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油推動數位轉型，近日將宣布擴大「中油行動商城」服務，未來民眾加油時所累積的會員點數，可透過線上平台直接兌換商品，並選擇加油站取貨，提升整體使用便利性與會員回饋效益。

隨數位時代來臨，民眾到加油站加油，選擇使用電子支付、信用卡等非現金交易模式比例越來越高。中油自2001年8月起與中信銀合作推出聯名信用卡，雙方今年迎來第8次續約，目前中信銀仍為唯一發卡銀行。中油聯名卡的發卡量相當可觀，發行量已突破229萬張，顯示消費者對中油數位服務的接受度持續攀升。

請繼續往下閱讀...

中油也強化行動支付服務，與中國信託銀行合作推出的「中油Pay」自2019年11月12日正式啟用。中油Pay App不僅可綁定中國信託所發行的中油聯名卡，也支援多家銀行信用卡，同時整合會員卡與儲值卡功能，提供即時油價查詢、自動儲值eTag通行費與停車資訊查詢等多元服務。根據中油統計目前行動會員人數已達237萬人。

中油也希望使用中油Pay的人數可再成長，因此，推出的「中油行動商城」將更便民，過去加油時累積的會員點數只能在加油站換商品，未來可在線上直接兌換，還可以到加油站取貨。

中油也針對民眾加油支付習慣的調查顯示，現金支付約有33%，信用卡支付（包含中油Pay）佔比最高、達42%；電子支付約佔14%，其餘11%則為企業用戶所使用的車隊卡、捷利卡等。

中油表示，未來將持續拓展數位應用，透過便利的支付工具與線上平台，提供更完整的顧客服務體驗，期望讓「中油行動商城」成為會員日常消費的管道之一。

中油PAY行動商城將再推新服務。（取自中油）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法