台灣20％關稅賴清德稱「暫時性」！美貿易代表全說了

美國最新關稅政策7月31日公布，其中台灣被課徵20%稅率。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國7月31日公布最新關稅政策，其中台灣被課徵20%稅率，對此我國總統賴清德表示，這只是「暫時性稅率」。關稅政策預計8月7日生效上路，各國是否還有機會與美國達成貿易協議？美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）1日表示，這不是他關心的重點，並認為，關稅已經在8月1日全部就緒了，但如果有國家希望與美國談，他們永遠可以繼續和美國談。

白宮7月31日公布各國最新對等關稅稅率，其中擬課徵台灣20%的關稅，高於日、韓15%的關稅稅率，不過賴清德總統公開表示，這只是「暫時性稅率」，只要台美雙方後續達成協議，可望再調降稅率。

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葛里爾在接受《彭博》訪問，被問及包括台灣、印度、瑞士等國家能否在7日以前與美國達成貿易協議，他直言：「這不是我的重點，8月1日一切準備好了！」

不過他也說，如果有國家希望與美國談，他們永遠可以繼續和美國談。葛里爾表示，很多國家很積極，想降低貿易赤字、開放市場，但美國現在更在意的是把已經談成的協議落實。

而在福斯財經新聞網（Fox Business Network）節目中，葛里爾被問題對於未來還會達成多少貿易協議時，指出這由總統川普（Donald Trump）決定，可能還有幾個，也可能只有關稅，沒有複雜的協議。

葛里爾指出，如同川普所指，關稅就是協議，這由與夥伴間的貿易狀況來決定，當然每個國家不同，川普會全面檢視再做決定。

葛里爾說明，川普的目標是降低逆差與確認製造業回流，關稅是貿易與經濟政策的必要工具，有些國家須開放市場才能維持稅率，有些需承諾投資美國，提供基金與設備供川普用於美國，大部分國家也承諾將對美採購。他在最佳狀態下處理各國，以降低美國逆差，最大化勞工及產業利益。

葛里爾也稱，即使川普的全面關稅政策，最終被法院認定違法，相關貿易計畫仍將延續下去：「事實就是，各國都清楚川普總統手上有什麼籌碼。正因為這樣，他們才會來談協議，而且不論法院怎麼判，這些協議都不會變。」

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