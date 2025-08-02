瑞士慘吞39％超高關稅！勞力士等名錶恐變更貴了、業界震驚

美國總統川普週四（7月31日）晚間簽署的行政命令，美國將對來自瑞士的進口商品課徵 39% 的關稅，導致勞力士等瑞士名錶可能會漲價。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國總統川普週四（7月31日）晚間簽署的行政命令，美國將對來自瑞士的進口商品課徵 39% 的關稅，這比川普今年 4 月首次對瑞士提出的31%關稅還要來的高，此舉震驚了瑞士鐘錶產業，瑞士奢侈手錶顧問穆勒（Oliver R. Müller）估計，為了減輕影響，包含 Rolex（勞力士）、Patek Philippe（百達翡麗）和 Omega（歐米茄）等熱門品牌在美國的零售價格，將可能上漲 12% 至 14%，把關稅轉嫁給美國經銷商。

《彭博》報導，瑞士以高級製錶產業聞名全球，而川普祭出的39%高額關稅，讓瑞士鐘錶業相當錯愕。穆勒對於川普高額關稅感到極度不滿。他指出，為了彌補中國市場銷售疲軟的情況，瑞士錶業近來正仰賴美國市場的需求，如今卻遭此重擊，他形容這狀況簡直是「雪上加霜」。

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瑞士名錶長期以來一直是財富地位的象徵，川普本人也曾佩戴過多款高級瑞士錶，包括 Rolex。川普的家人與其政府官員也曾在公開場合配戴瑞士錶。對觀察人士而言，這項 39% 的高額關稅更顯得令人不解。穆勒直呼：「最諷刺的是，川普自己就喜歡瑞士錶！」

報導提到，川普政府在宣布這波關稅時，似乎並未特別針對瑞士的手錶產業，而是以藥品作為兩國貿易失衡的主要理由。事實上，美國國內並無具規模的奢侈鐘錶製造產業。

報導提到，早在川普宣布關稅之前，瑞士鐘錶業就已出現警訊。根據瑞士鐘錶工業聯合會公布的月報， 6月瑞士鐘錶出口較去年同期下滑 5.6%，主因是美國、日本與香港市場的銷售「大幅下滑」。

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