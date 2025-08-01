經濟部關稅內參報告瘋傳 工研院發聲明將啟動調查

一份署名經濟部ITIS團隊的影響評估報告瘋傳，根據該分析報告稱，工具機等4項貨品受到關稅衝擊。對此，工研院將調查文件為何外流。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國宣布台灣對等關稅20%，比日、韓的15%還高，引起國人高度關注，總統賴清德出面說明這是「暫時性關稅」；上午一份署名經濟部ITIS團隊的影響評估報告到處瘋傳，工研院發出3點聲明，指出該報告只是內部預先研析，尚未定稿，將啟動內部調查文件如何外流，並對初稿外流造成誤解深感遺憾。

工研院表示，有關媒體報導中所引用的智庫所製作「川普實施對等關稅對我國產業影響研析」報告，嚴正說明3點。

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1、ITIS為工研院產科國際所與其他法人智庫合作之報告，僅為內部預先研析，目前內容尚在討論與調整階段，尚未定稿。

2、討論初稿並未授權對外發布，同時已啟動調查內部文件之外流人員與管道。

3、呼籲外界勿任意擷取或引用未公開資料，另對於內部初稿資料外流造成之誤解，深感遺憾。

根據該分析報告，工具機、模具、塑膠製品、電子材料等4項貨品，日本是我國在美國市場主要競爭國，如今日本對等關稅為15%，加上日圓近年持續貶值，將不利我國產品價格競爭力等。

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