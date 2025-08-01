盼更低稅率 工商界籲強化防堵洗產地

工商界期盼持續對美磋商，爭取更低稅率。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國宣布台灣關稅暫定20%，工商團體表示，雖自原先公布的32%稅率下調，仍高於日本、韓國等主要出口國的15%水準，對台灣出口競爭力造成新壓力，工商界期盼持續對美磋商，爭取更低稅率，並強化防堵洗產地的出口管理。

工總指出，尤其是半導體、資通訊、機械、汽車零組件與車用電子等重點產業受關稅影響最為明顯。20%關稅將削弱台灣產品價格競爭力，對訂單產生影響，並使供應鏈調整的壓力加劇。

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工商協進會表示，由於日本為我國在美國市場主要競爭對手之一，日本稅率為15%，政府應針對工具機、模具、塑膠製品、電子材料等產品爭取優惠稅率，避免削弱我國產品競爭力。

工商協進會建議，下半年電價持續凍漲，並審慎評估調漲最低工資，以降低企業負擔；同時為降低國人生活成本，大宗物資降稅或免稅期限續延至明年3月。

針對關稅衝擊，工總建議政府提供出口轉型補助與營運貸款，同時協助業者強化美國地區倉儲、交付、售後服務機制，提升回應能力，減緩短期衝擊。同時，也應強化違規轉運的出口管理，避免輸美產遭課40%關稅或受池魚之殃。

工商協進會強調，台灣在全球高科技產業鏈中具不可取代的技術優勢，即使面對20%關稅與產業挑戰，「只要政府適時部署、引導資源，仍可穩住競爭條件，化外部壓力為升級動能」。

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