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路透：美證實持續與台灣進行關稅談判 最終協議已不遠

2025/08/01 18:18

美方官員證實，台美關稅談判仍在進行中，並指出台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。（彭博）美方官員證實，台美關稅談判仍在進行中，並指出台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普於7月31日簽署行政命令，對數十個貿易夥伴的進口商品加徵10%至41%不等的關稅，其中台灣面臨20%的對等關稅。對此，台灣總統賴清德8月1日表示，此一稅率為「臨時性」，政府將持續與美方協商，爭取更有利的條件。路透1日指出，美方官員證實，雙方談判仍在進行中，並指出台灣提出的方案「獲得正面回應」，距離最終協議已不遠。

賴清德強調，「20%從來不是台灣的目標，我們會繼續努力，爭取更符合台灣利益的結果。」他指出，此次稅率雖較4月川普曾威脅的32%為低，仍高於日本、南韓及歐盟在貿易協議中取得的15%，顯示談判空間仍存。一名不願具名的美國官員表示，賴清德關於「談判持續」的說法「準確無誤」，並補充，台灣的臨時稅率已低於多數主要貿易夥伴，反映美方的某種程度接納台灣立場。

值得注意的是，半導體、電子產品及資通訊科技產品尚未納入此次關稅範圍，將另行透過「國家安全調查」依《1962年貿易擴張法》第232條決定課稅幅度。美國商務部長盧特尼克表示，該調查結果預計兩週內公布，此舉成為台美關稅角力的下一階段焦點。

野村資產管理投資經理黃育信分析，第232條關稅通常高於一般對等關稅，若稅率過低，將難以達成川普促使製造業回流美國的政策目標，因此最終半導體關稅可能更高。

台灣為去年對美貿易順差第六大國，出口額比進口額高出約740億美元。根據元大證券分析，此次20%對等關稅僅影響台灣對美出口約四分之一，主要衝擊機械、塑膠等產業；而多數科技產品因生產據點位於東南亞或墨西哥，將適用當地稅率。

然而，半導體關稅仍為台灣最大隱憂，因台積電為全球最大先進晶片代工廠，客戶包括輝達與蘋果。台積電已承諾在美國投資逾百億美元於亞利桑那廠，被視為強化美台科技合作的重要舉措。

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