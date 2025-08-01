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朱立倫、趙少康稱關稅20％加匯損達32％ 民進黨：理盲造謠算式

2025/08/01 18:27

民進黨發言人戴瑋姍說，在野黨憑空捏造關稅稅率加上升值匯率等於32％的理盲造謠算式，毫無理論根據，顯見在野黨不懂經濟、不懂談判、數學更不好，造謠倒是很在行。（資料照）民進黨發言人戴瑋姍說，在野黨憑空捏造關稅稅率加上升值匯率等於32％的理盲造謠算式，毫無理論根據，顯見在野黨不懂經濟、不懂談判、數學更不好，造謠倒是很在行。（資料照）

〔記者陳政宇／台北報導〕美國公布台灣對等關稅的稅率下修至20%，國民黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康皆聲稱，關稅20%要加上匯損12%，仍然是32%的重大成本負擔。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（1日）反駁說，在野黨憑空捏造的理盲造謠算式，毫無理論根據，呼籲藍白停止本週末的反惡罷與挺核電政治造勢，就是停止內鬥、團結台灣的開始。

關稅議題備受關注，戴瑋姍表示，今天公布的暫時性關稅20%，是尚未完成最後協議的稅率，行政院與談判團隊在後續談判中將持續爭取對台灣更有利、更合理的稅率，並希望達成深化台美經貿合作、建立台美在國安科技多元領域合作的兩項目標，以及秉持保護國家利益、產業利益、國人健康以及糧食安全等四原則。

戴瑋姍指出，台灣為美國第六大貿易逆差國，逆差額高於日本、韓國，目前僅是暫時性稅率20%，而非最終結果。她呼籲在野黨別急著唱衰台灣、攻擊政府。期望在野黨若不懂國際經貿談判，也該學會看懂圖表；在野黨憑空捏造關稅稅率加上升值匯率等於32％的理盲造謠算式，毫無理論根據，顯見在野黨不懂經濟、不懂談判、數學更不好，造謠倒是很在行。

對於在野黨不斷要求公布細節，戴瑋姍說明，國際經貿談判過程，基於互信基礎與保密協議，雙方皆不會將談判過程與細節，在最終結果出爐前就披露，無論從過去的台新、台紐FTA到後來ECFA談判期間，都列有保密條款，過去以來都如此，事實上也是舉世皆然。況且，先前總統賴清德就釋出最大善意，邀請在野兩黨共同聽取國安簡報，也是藍白兩黨拒絕朝野對話，自己悍然不出席。

戴瑋姍強調，面對當前國內外變局，中南部豪雨尚未停歇，呼籲在野黨應立即停止政治口水、操弄仇恨與散佈謠言，朝野應團結一致，守護國家利益，讓台灣繼續向前。因此，請藍白停止本週末的反惡罷與挺核電政治造勢，就是停止內鬥、團結台灣的開始。

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