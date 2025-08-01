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謝金河：關稅是動態調整 台灣半導體有很大議價空間

2025/08/01 17:04

謝金河表示，關稅是動態調整，台灣半導體有很大議價空間。（記者王孟倫攝）謝金河表示，關稅是動態調整，台灣半導體有很大議價空間。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國公布對台灣課徵20%對等關稅，《今周刊》董事長謝金河表示，關稅是動態調整的過程，台灣半導體有很大議價空間、十足轉嫁力，關稅太高對美國也不利，也可轉嫁給美國，因此，對台灣衝擊沒那麼大；台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，台灣基本面沒有太多改變，重要是臨危不變，投資人不要被市場波動就亂腳步。

台新銀行財富管理團隊攜手《今周刊》共同舉辦「2025投資趨勢論壇」，以《全球動盪下的投資突圍之道》為主題，聚焦2025年全球政經與台股趨勢。

美國公布台灣對等關稅20%可能的影響為何？《今周刊》董事長謝金河指出，他之前曾經說過，適用稅率超過超15%就算利空，畢竟，以毛利率、淨利率來講，台灣到現在為止，是沒相對條件。

謝金河表示，日本被課徵15%，是承諾對美國要投資5500億美元，並開放市場，韓國對美國投資3500億美元起跳，並且，開放市場包括汽車關稅；不過，相較之下，台灣課徵20%還沒任何讓步，所以還會再談，尤其，台灣關稅還沒正式確定。

謝金河表示，近年來國際資金流動愈來愈受地緣政治與制度風險影響，從俄烏戰爭延伸的能源價格波動，到美中科技戰引發的供應鏈重組，使投資人無法單靠過往的經驗判斷。他從台股趨勢、企業財報體質與新興產業動能等面向切入，協助投資人做出更具遠見的佈局。他強調，臺灣企業在全球供應鏈中的角色正快速轉變，這是一場挑戰，也是一個機會。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，2025年是投資市場邁入洗牌與盤整的新階段，川普掀起新一波經濟民族主義浪潮，可能複製尼克森時代的關稅策略，對全球貿易與供應鏈造成衝擊。他提醒，臺灣須在供應鏈重組中強化自身角色，特別是與美國戰略方向一致的產業，此外，美元體系恐面臨「特里芬困境」，加速推動美國供應鏈去中化，臺灣可把握此波產業升級契機，深化區域合作、走向高值化發展。

此外，台新投信總經理葉柱均分析，當前市場正從預期降息轉向觀察實際經濟數據，債券投資應秉持紀律與長期視角，建議投資人應聚焦債券的穩定收益特性，透過中長期持有、投資等級債、多元配置降低波動風險，同時採取分批進場與定期定額策略，以平衡利率不確定性。他強調，無論是選擇債券ETF或基金工具，投資的關鍵都在於耐心與規律，才能在利率下行週期真正發揮資本利得與收益的雙重優勢。

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