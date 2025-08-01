關稅魔咒糾纏 7月新車領牌數創15年來同期新低

受到關稅及貨物稅影響，7月全台新車領牌數年減逾22%。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕受到台美關稅及貨物稅政策不明朗的魔咒糾纏，7月全台新車領牌數3萬5483輛，月增3%，年減逾22%，創下15年來同期新低；累計1~7月全台新車領牌數達23萬4450輛，年減15.7%。

其中進口車7月領牌數達1萬5914輛，年減25.6%，市佔率44.8%，累計1~7月領牌數達11萬3084輛，年減14.4%。豪華進口車7月領牌數達8071輛，年減28.3%，累計1~7月領牌數達5萬8675輛，年減17.2%，衰幅高於整體車市表現。

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和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+Lexus 領牌數1萬3616輛、年減19.8%，市佔率38.4%；累計1~7月領牌數達9萬0183輛，年減1.6%，市佔率38.5%。

中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG 三品牌領牌數3576輛、年減29%，市佔率10.1%；累計1~7月領牌數2萬5435輛，年減27.3%，市佔率10.8%。

裕日車（2227）代理的NISSAN+INFINITI 領牌數1270輛、年減35.6%、市佔率3.6%；累計1~7月領牌數7678輛、年減39.4%，市佔率3.3%。

三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車7月領牌數1549輛，年減19.4%；累計1~7月領牌數達10877輛，年減24.3%，市佔率4.6%。

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