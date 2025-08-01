關稅20％台南蘭花台灣鯛受衝擊最大 業者：希望再談判降稅

美國宣布對台灣關稅20%，台南台灣鯛養殖全國第一，受到衝擊也最大。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕美國宣布對台灣關稅20%，台南蝴蝶蘭、台灣鯛全國第一，受到衝擊也最大，台灣蘭協秘書長曾俊弼今天（1日）說，美國以前零關稅，美國占台灣蘭花外銷4成市場，4月公布對台32%對等關稅雖然延後，但以10%基本關稅計算，台灣蘭花外銷美國出口量就減了15%，希望政府持續談判降到稅率20%以下，減少對蘭花產業的衝擊。

台灣蘭協秘書長曾俊弼表示，蝴蝶蘭農生產模式要看美國市場再做調整，也要拓展日本、越南等市場台南外銷。（記者楊金城攝）

曾俊弼表示，台灣銷往美國以蘭花苗栽為主，蘭農生產模式要看美國市場再做調整，如花梗外銷，外銷也要拓展日本、越南等市場，蘭花產業生產結構同時進行調整，政府特別預算應對蘭花等中小企業進行補貼改變生產模式、貸款利息補貼和展延，減少美國對等關稅衝擊。

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美國宣布對等關稅對台南蝴蝶蘭、台灣鯛衝擊大，業者希望政府持續談判降到稅率20%以下。（記者楊金城攝）

曾俊弼指出，關稅提高，蘭農生產成本增加，關稅由蘭農、出口商和進口商分攤，如果轉嫁給消費者，美國市場恐再萎縮，未來出口到美國的蘭花產品需要調整。

後壁玉沙農場場長莊政樺表示，不管是32%、20%美國關稅，利潤不高的蘭農都負擔不起，不管是賣方、買方承擔，最後都到消費者，市場會出問題，希望政府持續談判降低對蘭花產業衝擊；至於對越南拓展市場是可行的，但因中國業者也開始大舉進入越南，台灣業者應早為因應。

台灣鯛條凍、切片輸美占比高達7成，台南台灣鯛養殖全國最多，台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，台灣關稅20%還是有點高、衝擊太大，如能維持10%關稅，加工廠和養殖業者還能接受，一旦確定20%，加工廠可能壓低收購價格，對養殖漁民不利；養殖業才剛經歷丹娜絲風災、0728西南氣流豪雨災情，又面對高關稅，台灣鯛養殖面臨寒冬，真的很辛苦。希望政府再加油、努力談判降低關稅，否則漁民棄養，枉費過去打造台南台灣鯛品牌的成果。

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