晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台美關稅持續磋商 團膳公會：支持政院談判團隊嚴守糧食安全紅線

2025/08/01 15:18

團膳公會呼籲政府嚴守糧食安全紅線。（資料照）團膳公會呼籲政府嚴守糧食安全紅線。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美公布各國最新關稅稅率，台灣關稅從32%降到20%，此為暫時稅率，我國將持續磋商，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信呼籲，一定要堅守糧食安全底線，國內營養午餐使用國產農產品覆蓋率已超過99%，若讓美國農產品低價傾銷，農業轉型恐盡棄。

隨美國公布台灣目前最新關稅稅率，台灣從4月3日當時稅率的32%，調降到20%，總統賴清德則指出，這並非最終稅率，雙方還會持續磋商，我方將會秉持堅守糧食安全、守護國民健康等原則，只要後續達成協議，關稅稅率可望再調降。

對於台美雙方談判初步成果，陳明信呼籲政府一定要堅守糧食安全底線，他指出自民進黨政府於2016年起執政後，就非常支持台灣農業，包含透過學校午餐使用國產3章1Q農產品的方式，改變我國目前的農業生產環境，讓青年願意投入農業，讓國內農產品的種植面積增加，也守護學童健康，若讓美國許多農產品0關稅傾銷，恐讓台灣農業轉型前功盡棄。

陳明信進一步指出，糧食安全關乎國安，若台美關稅談判棄守關鍵農產品紅線，不僅會嚴重衝擊我國農村經濟，嚴重打擊農業就業人口，甚至隨美國農產品主導我國市場後，未來農產品議價空間將都掌握在美國手裡，恐讓目前便宜的美國農產品也隨之漲價，支持行政院關稅談判團隊嚴守關鍵農產品紅線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財