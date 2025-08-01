台美關稅持續磋商 團膳公會：支持政院談判團隊嚴守糧食安全紅線

團膳公會呼籲政府嚴守糧食安全紅線。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美公布各國最新關稅稅率，台灣關稅從32%降到20%，此為暫時稅率，我國將持續磋商，中華民國餐盒食品商業同業公會全聯會理事長陳明信呼籲，一定要堅守糧食安全底線，國內營養午餐使用國產農產品覆蓋率已超過99%，若讓美國農產品低價傾銷，農業轉型恐盡棄。

隨美國公布台灣目前最新關稅稅率，台灣從4月3日當時稅率的32%，調降到20%，總統賴清德則指出，這並非最終稅率，雙方還會持續磋商，我方將會秉持堅守糧食安全、守護國民健康等原則，只要後續達成協議，關稅稅率可望再調降。

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對於台美雙方談判初步成果，陳明信呼籲政府一定要堅守糧食安全底線，他指出自民進黨政府於2016年起執政後，就非常支持台灣農業，包含透過學校午餐使用國產3章1Q農產品的方式，改變我國目前的農業生產環境，讓青年願意投入農業，讓國內農產品的種植面積增加，也守護學童健康，若讓美國許多農產品0關稅傾銷，恐讓台灣農業轉型前功盡棄。

陳明信進一步指出，糧食安全關乎國安，若台美關稅談判棄守關鍵農產品紅線，不僅會嚴重衝擊我國農村經濟，嚴重打擊農業就業人口，甚至隨美國農產品主導我國市場後，未來農產品議價空間將都掌握在美國手裡，恐讓目前便宜的美國農產品也隨之漲價，支持行政院關稅談判團隊嚴守關鍵農產品紅線。

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