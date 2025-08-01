晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

獨家》農業部長陳駿季將率採購團赴美 4年內採購百億美元大宗穀物肉品

2025/08/01 14:44

因應台美關稅新制，農業部長將親率採購團赴美。（法新社）因應台美關稅新制，農業部長將親率採購團赴美。（法新社）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國將台灣關稅從原本的32%調降到20%，該稅率為暫定關稅，台美雙方還會持續磋商，學者建議可加大對美國大宗穀物採購量，進口大宗穀物產業界知情人士透露，農業部已與國內大宗穀物採購業者達成共識，將在4年內採購美國大宗穀物與肉品等金額拉高到100億美元。

國產品現行輸美的關稅稅率暫定為20%，較完全開放美國產品的日、韓為高，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，台灣在堅守糧食安全與國民健康底線下，若要爭取更優惠稅率，可擴大對美大宗穀物採購量，也提議9月就要出發的大宗穀物採購團可提前出發。

台灣去年自國外進口的大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）等年產值高達近30億美元，其中自美國輸入的黃小玉產值約13億美元，我國大宗穀物產業界知情人士表示，採購團原定6月就要出發，但因為美方人士無法配合我方行程，因此才延到9月，也因為要配合美國方日程，因此不可能提早出發。

該知情人士表示，過去大宗穀物採購團通常都只由農業部次長陪同，這次則是農業部長將親自率團，產業也將擴大對美國大宗穀物與牛肉等肉品採購量，預計將在4年內採購美國大宗穀物與牛肉等肉品產值，從現在的近80億美元規模擴大到100億美元。

知情人士表示，台灣過去採購的黃豆、玉米多考量價格，因此從巴西買進，產業界就是得在商言商、依成本考量，目前產業界在成本差不多的情況下，已盡量將過去從巴西方採購的大宗穀物轉為自美國採購，這是因為中國不再對美採購大宗穀物，轉向自巴西購買，巴西當地大宗穀物隨之上漲，美國大宗穀物如玉米等也因此有就好的價格競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財