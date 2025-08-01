獨家》農業部長陳駿季將率採購團赴美 4年內採購百億美元大宗穀物肉品

因應台美關稅新制，農業部長將親率採購團赴美。（法新社）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國將台灣關稅從原本的32%調降到20%，該稅率為暫定關稅，台美雙方還會持續磋商，學者建議可加大對美國大宗穀物採購量，進口大宗穀物產業界知情人士透露，農業部已與國內大宗穀物採購業者達成共識，將在4年內採購美國大宗穀物與肉品等金額拉高到100億美元。

國產品現行輸美的關稅稅率暫定為20%，較完全開放美國產品的日、韓為高，逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，台灣在堅守糧食安全與國民健康底線下，若要爭取更優惠稅率，可擴大對美大宗穀物採購量，也提議9月就要出發的大宗穀物採購團可提前出發。

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台灣去年自國外進口的大宗穀物（黃豆、小麥、玉米）等年產值高達近30億美元，其中自美國輸入的黃小玉產值約13億美元，我國大宗穀物產業界知情人士表示，採購團原定6月就要出發，但因為美方人士無法配合我方行程，因此才延到9月，也因為要配合美國方日程，因此不可能提早出發。

該知情人士表示，過去大宗穀物採購團通常都只由農業部次長陪同，這次則是農業部長將親自率團，產業也將擴大對美國大宗穀物與牛肉等肉品採購量，預計將在4年內採購美國大宗穀物與牛肉等肉品產值，從現在的近80億美元規模擴大到100億美元。

知情人士表示，台灣過去採購的黃豆、玉米多考量價格，因此從巴西買進，產業界就是得在商言商、依成本考量，目前產業界在成本差不多的情況下，已盡量將過去從巴西方採購的大宗穀物轉為自美國採購，這是因為中國不再對美採購大宗穀物，轉向自巴西購買，巴西當地大宗穀物隨之上漲，美國大宗穀物如玉米等也因此有就好的價格競爭優勢。

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