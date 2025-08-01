晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台美關稅20％屬階段成果 卓冠廷引美官員說法打臉「趙謠」

2025/08/01 14:31

新北市議員卓冠廷。（資料照）新北市議員卓冠廷。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起暫定關稅20%，賴清德總統強調繼續談判爭取調降，日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康遭網友洗臉。對此新北市議員卓冠廷表示，賴總統所言關稅談判持續進行，是「準確的」說法。

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%，賴清德表示，談判尚未簽最後的會議總論，但已完成階段性成果，亦即由4月2日的32%調降到8月7日的暫時稅率20%，但20%稅率並非台灣一開始的目標，我方會繼續談判，爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康，今日痛批20%關稅是「喪權辱國」，還稱20%關稅加上匯率升了12%，「影響高達32%」，結果貼文一出立刻被網友灌爆。對此，趙少康發文回應稱「出征無法轉移焦點」，他並反問：「難道民進黨真的希望美對台關稅是32%？」

卓冠廷指出，聽「趙謠」不如聽美方證實，美國官員證實：賴總統所言關稅談判持續進行，是「準確的」說法，該名美國官員表示：「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財