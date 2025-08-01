台美關稅20％屬階段成果 卓冠廷引美官員說法打臉「趙謠」

新北市議員卓冠廷。（資料照）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起暫定關稅20%，賴清德總統強調繼續談判爭取調降，日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康遭網友洗臉。對此新北市議員卓冠廷表示，賴總統所言關稅談判持續進行，是「準確的」說法。

美國總統川普簽署行政命令，其中對台稅率為20%，低於4月初公布的32%，賴清德表示，談判尚未簽最後的會議總論，但已完成階段性成果，亦即由4月2日的32%調降到8月7日的暫時稅率20%，但20%稅率並非台灣一開始的目標，我方會繼續談判，爭取對台灣更有利、更合理的稅率。

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日前搶先爆料宣稱稅率是32%的前中廣董事長趙少康，今日痛批20%關稅是「喪權辱國」，還稱20%關稅加上匯率升了12%，「影響高達32%」，結果貼文一出立刻被網友灌爆。對此，趙少康發文回應稱「出征無法轉移焦點」，他並反問：「難道民進黨真的希望美對台關稅是32%？」

卓冠廷指出，聽「趙謠」不如聽美方證實，美國官員證實：賴總統所言關稅談判持續進行，是「準確的」說法，該名美國官員表示：「臨時關稅稅率低於最初的稅率，也遠低於其他幾個主要貿易夥伴在談判過程中的關稅稅率。我們可以將這解讀為台灣的提議受到正面回應，且已接近達成最終協議。」

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