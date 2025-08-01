台灣對等關稅20％ 盧秀燕：賴總統應「把心收回來」處理2危機

盧秀燕表示，美國公布台灣對等關稅20％是國家重大危機。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國總統川普宣布台灣對等關稅稅率20％，台中市長盧秀燕今天對外表示，大家先不要苛責賴總統跟談判團隊，話鋒一轉又說，台灣關稅20%是國家重大的危機，最後說要總統趕快把心收回來，專心處理國家的重大危機。

美國川普政府公布台灣20％關稅，行政院台美經貿工作小組對此表示，目前美方公布的是「暫時性稅率」，台美雙方後續將持續磋商，只要達成協議，將可望再調降對等關稅稅率；而日韓兩國日前先被公布25％關稅，持續協商，最近則調降為15％。

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針對美國公布台灣對等關稅稅率20％，盧秀燕今天主持市立學校校長及幼兒園長布達暨交接典禮後接受媒體聯訪指出，大家先不要苛責賴總統跟談判團隊，因為在國際間的談判是非常不容易的事情。

盧秀燕接著說，如果美國宣布關稅是20％，這是國家重大的危機，台灣產業、出口，對日本、韓國有高度競爭性，日、韓15％，而我們是20％，當然對我國財經及產業會造成重大影響跟衝擊，不只是出口，國內的經濟也會產生連動的效應。

盧秀燕表示，建議賴總統這段時間趕快把心收回來，專心處理國家這個重大危機上，她接著說，覺得賴總統現在眼前最重要有兩件事情，第一件事是專心處理國政，處理好這個財經重大危機、美國關稅的問題，第二是權力上，對於中南部地區的災後復建、重建工作，要更加付出。

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