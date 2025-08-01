台灣20％關稅能再降！彭博曝「2解法」 點名注意半導體關稅

美國總統川普宣布對台灣商品課徵20%對等關稅。（法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布對台灣商品課徵20%對等關稅，專家認為，台灣有望透過潛在投資承諾及擴大購買美國商品，持續與美協商，爭取將稅率降至接近15%的關稅稅率。

《彭博》報導，台灣面臨20%的關稅，高於鄰國日本和南韓15% 的關稅，其中韓國是台灣重要的技術出口競爭對手，市場憂心美方可能進一步對半導體加徵關稅。

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報導指出，任何針對半導體的關稅消息都對台灣至關重要，因台灣為蓬勃發展的人工智慧（AI）領域，生產著全球最受歡迎的晶片。因此，隨著上半年關稅戰囤貨潮，台灣Q2出口暴增，經濟成長率年增幅衝到驚人的7.96%。

廣發證券分析師Jeff Pu表示，「有鑑於台美貿易關係密切，且雙方已進行多輪正式談判，這個關稅稅率最初可能會令人感到失望。」

不過，Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan認為，「市場對20%關稅的反應可能不會太激烈，因為台灣對美核心出口商品目前仍被排除在外，尤其是半導體。」

Gary Tan表示，「我們預期，透過潛在投資承諾及擴大購買美國商品，（台灣）最終關稅稅率將更接近15%，類似日本與南韓的先例。」

今日台灣總統賴清德說明，談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%從一開始就不是談判目標，希望在後續談判爭取對台灣更有利的稅率，美國政府也表達意願進行談判；總結會議尚未進行，故沒有得到最終稅率，這也是暫時性關稅的由來。

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