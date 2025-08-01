嗆趙少康「誰說關稅32％」胡采蘋諷傅崐萁：吃到20％暫行關稅開心嗎？

美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20％，胡采蘋發文批評「趙少康請問你的朋友是誰？誰跟你講台灣就是32％的」。（資料照）

蔡百靈／核稿編輯

美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20％，胡采蘋發文批評「傅崐萁現在吃到了20％暫行關稅您開心嗎？」。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普公布各國最新關稅稅率，台灣8月7日起關稅20％，財經網美胡采蘋今上午發文指出，目前白宮沒有公佈台灣的協議內容，只貼了一張各國稅率表，這跟之前所有協議的公佈流程都不一樣，她認為總統賴清德說，台美協議未完，還在協商中的說法是是正確的，同時也批評「趙少康請問你的朋友是誰？誰跟你講台灣就是32％的」、「傅崐萁現在吃到了20％暫行關稅您開心嗎？」

胡采蘋在臉書發文指出，剛剛總統發文，表示目前的20％是暫行關稅，還有可能再降。她認為談判團隊還是應該有所取捨，比日韓多5％關稅的影響，這兩個月立刻能看出差別。

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胡采蘋也質疑，「趙少康請問你的朋友是誰？誰跟你講台灣就是32％的，你要不要出來公佈，到底是你哪個朋友跟你說行政院扣住關稅信不公佈，台灣吃到32％不敢講，到底是誰，趙少康你是不是應該出來交代了」。

胡采蘋也批評「傅崐萁你開心嗎？你公開在媒體上說你不同意投資美國換15％，締結條約要經過立法院，現在吃到了20％暫行關稅您開心嗎？您以為沒人會看台灣報紙，沒人知道您在台灣說您不要15％對不對？」

胡采蘋也砲轟「就跟您山大王在花蓮不讓機構收童子賢捐款，全台灣人都不知道您對花蓮賑災款項動手動腳，您在台灣媒體上公開說您不接受15％，那您現在吃到20％，您是不是很開心呢？要不要出來跟大家分享一下您抗稅有功的心情呢？」

針對網友提出疑問，胡采蘋也回應，「目前白宮的確沒有公佈台灣的協議內容，只貼了一張各國稅率表，這跟之前所有協議的公佈流程都不一樣，白宮通常會說他們拿到了什麼投資、對手國開放了哪些市場，但這次貼的是類似4/2的關稅表，因此總統的說法應該才是正確的，台美協議未完，還在協商中。瑞士還39％，應該也是在談判中」。

胡采蘋也提到，過去連台灣GDP一半的越南，比台灣小很多的經濟體，白宮都公佈了協議內容，台灣這麼大的經濟體、又是半導體領導國家，川普不可能不大肆宣揚他拿到什麼條件。因此這點應該賴清德總統的發文才是正確的。

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