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川普又反悔了？公布巴西50％關稅大幅調降至10％

2025/08/01 08:30

根據白宮官方最新關稅稅率清單顯示，巴西的關稅稅率被降至10%。（路透資料照）根據白宮官方最新關稅稅率清單顯示，巴西的關稅稅率被降至10%。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週三（30日）宣佈對大部份巴西商品徵收50％的關稅，以回應他所聲稱巴西針對該國前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的「政治迫害」，但根據白宮官方最新關稅稅率清單顯示，巴西的關稅稅率被降至10%。

7月9日川普致函魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）宣布課50%關稅，信中還將此舉與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）正深陷的司法審判直接掛鉤，直指該審判為一場針對其盟友的「獵巫行動」，警告若巴西報復，美國將「加倍奉還」。

對此《路透》報導，魯拉認為認為川普徵收關稅的理由「極其離譜」。

7月30日川普簽署行政命令，確認美國將對巴西徵收50%關稅，雖未提及先前提到的8月1日截止日期，也排除掉巴西出口美國的主要產品，包括商用飛機、能源產品與柳橙汁，但指示新關稅將於下週開始實施。

針對川普祭出高關稅措施，日前巴西總統魯拉在受訪時表示，他不怕得罪川普。他在《紐約時報》的專訪上說：「我想對川普來說，很重要的是，他要考慮一點：如果他想打政治戰，那就把它當做一場政治戰來打，如果他想談貿易，那就坐下來討論貿易。但是你不能把所有事情都混為一談」。

而在白宮官網上最新的關稅稅率清單顯示，巴西的最新稅率為10%，較先前的50%大幅下調了40%。

根據白宮官方最新關稅稅率清單顯示，巴西的關稅稅率被降至10%。（圖擷取自白宮官網）根據白宮官方最新關稅稅率清單顯示，巴西的關稅稅率被降至10%。（圖擷取自白宮官網）

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