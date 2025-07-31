外媒點名2檔頂級股票稱霸下半年 必勝關鍵曝

《The Motley Fool》預測下半年最有機會稱霸市場的2檔超強股票，分別是輝達以及Alphabet。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》，美股目前仍持續創下新高，預測2025下半年最有機會稱霸市場的2檔超強股票，分別是輝達（NVIDIA）以及Google母公司Alphabet。

報導指出，即使在年初面臨拋售，自4月1日以來，輝達股價飆漲57%、Alphabet也上漲22%，預計這2檔股票可能在下半年持續領先市場，並成為長期投資的超值選擇。

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報導提及，輝達正為AI革命提供關鍵技術，該公司專注開發GPU，如今成為全球最強AI超級電腦的核心硬體。目前，輝達市值已突破4兆美元，成為全球市值最高的公司。輝達控制了全球約90%的資料中心GPU市場。它的晶片被全球頂尖資料中心採用，包括OpenAI等AI研究機構，這些客戶仍持續砸下數十億美元採購新晶片。

去年輝達營收翻倍至1310億美元，華爾街普遍預期今年將進一步成長至2000億美元。一切跡象都顯示，輝達營收未來幾年將進一步攀升至數千億美元，因為它的整體潛在市場正在不斷擴大。舉例來說，全球各國正紛紛建立自己的「主權AI」基礎建設，以擺脫對外國AI模型的依賴，尤其是那些未以當地語言和文化訓練的模型，輝達執行長黃仁勳指出，這是個高達1.5兆美元的機會。

由於輝達的高階GPU無可取代，這家公司仍有望為長期投資人創造可觀財富。除了主權AI外，輝達也將受惠於機器人與自駕車產業的成長。黃仁勳認為，機器人將是下一個數兆美元規模的產業。

報導指出，若錯過了近期股價回跌的買點，也不用擔心，目前輝達的預期本益比僅約40倍，仍在過去三年的合理區間內。從長線來看，這檔股票仍具備巨大成長潛力，能夠吃下來自全球各行各業的大量AI投資。

至於Alphabet則具有強大的競爭壁壘，旗下包括Gmail、YouTube、Google搜尋等，每天有數十億用戶依賴其服務。該公司第二季繳出一份亮眼財報，再次展現它作為AI領導者的地位。由於用戶數龐大，Google在第二季的廣告收入維持強勁成長，總營收年增14%、淨利成長19%、每股盈餘大增22%，搜尋業務的成長化解市場對Alphabet的擔憂，原先擔心xAI和OpenAI等競爭對手會造成衝擊。

此外，Alphabet在雲端業務的發展引發市場關注，市佔率、收入及獲利都保持成長，在此狀況下，Alphabet的本益比僅約20倍，分析師認為被低估了，建議投資人能夠把握機會布局。

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