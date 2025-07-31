美國關稅多變且反覆 童子賢：國內各界不要太快下結論

童子賢呼籲，國內各界不宜對於美國總統川普的關稅政策太快下結論。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普的對等關稅走向尚未徹底明朗，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，美方政策多變且反覆，近期針對印度製造祭出的25%關稅，與先前對韓國、日本產品的動作雷同，不排除有變動的可能性，呼籲國內各界不宜太快下結論，「過幾天又有哪一方面的合作協議出來了，可能又有一個新的數字」。

童子賢聽聞美國總統川普給予印度25%關稅的理由，竟然是採用印度使用俄羅斯政府提供的武器與能源作為加稅依據，「我也覺得相當的訝異」，畢竟「那是一個舊的故事了」，印度在冷戰時期確實大量採用蘇聯製軍事系統，但以此作為當前貿易政策的決策因素，「這些條件是很不可測的」，也無法排除未來可能出現政策逆轉的可能性。

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童子賢觀察，美方在談判關稅時給出的相關條件若不夠明確，政策動向當然也會跟著難以預測，「現在要用25%關稅來預測台灣產線會不會因為這樣就重返哪裡、移到哪裡，都還太早」。至於美國「232條款」引發的貿易限制，本質上屬於美國內政，但由於實際影響到台灣高科技產品的進出口，因此不得不多加關注。

童子賢說，台灣始終是全球高科技產業的好夥伴，「不是安全的威脅者，也不是調皮搗蛋者」，美方不應錯誤解讀台灣的產業角色。後續倘若美國品牌廠受到關稅衝擊，最終是否會改變營運策略，或是轉嫁給消費者，都有待觀察，可以確定的是，台廠的代工利潤不可能應付高額關稅。

童子賢回憶1996年全球資訊科技產品協定（ITA）的時代背景，談到過去全球二十多個國家共同承諾對數位產品免關稅，目的是「促進科技應用普及，造福現代文明」，如今卻可能因單邊貿易政策而被破壞，讓人感到遺憾。不過，就算關稅有其影響，但台積電（2330）的製程能力、對客戶需求的掌握，才是成為台灣護國神山、決定勝負的關鍵。

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