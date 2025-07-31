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AES-KY上半年稅後淨利16.53億元 年增8成

2025/07/31 16:17

AES-KY上半年每股稅後盈餘19.36元。（資料照）AES-KY上半年每股稅後盈餘19.36元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電池模組股王AES-KY（6781）今日上半年稅後淨利16.53億元、年增82%，創歷年同期新高。AES-KY持續耕耘BBU（電池備援電力模組）等儲能領域業務，因AI伺服器需求暢旺，看今年出貨動能仍強。

AES-KY第二季營收39.72億元，季增15.5%、年增82%，毛利率36.2%，季減3個百分點，年減3.4個百分點，稅後淨利8.25億元，約與上季持平、年增85%，每股稅後盈餘（EPS）9.66元。

AES-KY上半年營收則為74.11億元、年增65%，毛利率37.6%、年減1.5個百分點，稅後淨利16.54億元、年增82%，每股稅後盈餘19.36元。

展望未來，AES-KY指出，公司以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能，繳出漂亮的成績單。

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