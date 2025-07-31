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傳美規車比照歐規車認證 換取汽車零組件輸美低關稅

2025/07/31 14:18

工商界人士研判，預測在這次台美對等關稅談判中，我國針對美規車的配額限制勢必要被打開。圖為台中港進口車。（示意圖，台中港務分公司提供）工商界人士研判，預測在這次台美對等關稅談判中，我國針對美規車的配額限制勢必要被打開。圖為台中港進口車。（示意圖，台中港務分公司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕因我國進口車認證依據的是聯合國歐洲經濟委員會（UN/ECE）車輛安全法規，「美規車」只能申請少量安全審驗，造成每年僅限額進口美規車75輛，被美方視為非關稅障礙。汽車產業界傳出，因台灣汽車零組件產業具國際競爭力，希望能爭取輸美關稅壓在15％以下，台美談判傳出將允諾美方，美規車可比照歐規車安審，來爭取汽車零組件輸美更具競爭力的關稅條件。

台灣進口車認證是採取是聯合國歐洲經濟委員會（UN/ECE）車輛安全法規，而非美國聯邦車輛安全標準（FMVSS），因此目前多數車源都不是由美國進口，就算美國進口的車輛，也都是歐規認證；美規車更因為每年每款車型配額僅75輛，少到根本沒有業者想進口。

民進黨籍立委林俊憲之前就在立法院質疑，最早2008年配額限制還有2000輛，到了2023年減至75輛，也看見因為配額過少，代理商也因送驗成本無法攤提的問題，幾乎不再願意進口美規新車款，路上也難以見到凱迪拉克、雪佛蘭等純美國車。

業界研判，在這波關稅談判的最後關頭，美規車認證制度勢必會被打開，但也無需過度憂慮開放大量美規車進口會衝擊國內汽車市場，畢竟車廠的銷售策略不同、銷售族群也不同，美規車進口後賣不賣得動是由市場機制在決定。

該名業界人士表示，台灣真正有國際競爭力是汽車零組件業，移除美規車限額，或許能作為談判團隊的策略與籌碼，減緩對汽車零組件業的衝擊。

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