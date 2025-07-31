焦點股》聯電：半導體關稅不利成熟製程 股價走跌

聯電法說會後，股價走跌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨召開法說會，預期第3季晶圓出貨量將季增約1%至3%，產品平均美元售價則持平，但受不利的匯率因素影響，新台幣營收恐將較第2季減少。加上美國關稅恐不利成熟製程，衝擊聯電今股價開低走低，以42.25元開盤，早盤最低來到41.55元，下跌1元、跌幅2.35%，截至10點16分，股價暫報41.9元、下跌0.65元，成交量逾1.6萬張。

聯電受惠通訊領域的影像訊號處理器、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制器、WiFi及面板控制器等需求增加，第2季22奈米和28奈米產品營收成長、產能利用率提高至76%、晶圓出貨量季增6.2%，帶動營收為587.6億元、季增1.6%，但受新台幣匯率不利因素影響毛利率約3個百分點，致使單季毛利率28.7%，不如原預期，稅後淨利89億元，季增14.5%，每股稅後盈餘0.71元。

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因應地緣政治分散風險，聯電新加坡晶圓12i第3期新廠擴建預計於2026年開始量產，將有助於聯電更有效地滿足客戶多元化製造及提升供應鏈韌性的需求。至於聯電與英特爾合作的12奈米製程平台，聯電表示，進展非常順利，合作都按進度推進，雙方對這項合作也都非常投入，目前並未看到合作計畫有任何變化，高度期待以對。

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