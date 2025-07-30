旺宏盧志遠：關稅影響難答、難預測 IC直接賣到美國佔比少

旺宏總經理盧志遠表示，關稅影響難答、難預測。（旺宏提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠旺宏（2337）今舉行法說會，法人提問美國若對台灣課20%的關稅，對半導體業生產與銷售IC影響如何？旺宏總經理盧志遠坦言，「我不知道答案」，因為IC是運到不同國家給品牌系組裝，最後運到美國銷售，這樣IC要分配課徵多少關稅，難以預測，旺宏的IC直接進口到美國僅占低個位數營收比重。

美國對台灣對等關稅、晶片關稅課徵多少幅度即將揭曉，面對新台幣升值、關稅的不確定變數，盧志遠表示，只能「水來土掩，兵來將擋」，旺宏今年轉虧為盈的目標不變，目前雖然辛苦，大環境存在不確定，但仍以很高的期望與信心面對，他並舉例有廠商退出MLC儲存型快閃記憶體市場，轉向詢問旺宏的情況熱絡。

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盧志遠表示，旺宏直接以IC一顆顆出口到美國，「大約低於個位數的營收比重」，但旺宏的產品賣給美國品牌廠，品牌廠分布東南亞、中國或台灣交貨，系統產品再運到美國，這究竟要如何分配課徵多少關稅，很難預測。關稅稅率是否有影響到客戶的下單狀況？盧志遠強調，可以說有也是沒有，第2季是有一些客戶提前拉貨， 但並不是很強烈。

旺宏第2季營收67.99億元，季增11%、年增5%；毛利率15.6%，季減2.1個百分點，稅後虧損12.76億元，季擴增46%，每股稅後虧損0.69元。上半年累計每股稅後虧損1.16元。受到新台幣強升影響，旺宏第2季業外匯損約5.7億元。

對於3D NOR快閃記憶體的進展，盧志遠強調，3D NOR快閃記憶體是非常有前景的產品，目前在中國及全世界都沒有什麼競爭對手，32層的容量、8顆堆疊產品價格非常貴，預期貢獻營收應該落在明年， 但明顯貢獻營收約要等2027年。

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