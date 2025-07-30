TikTok稱年花20億美元提升安全 自動標記AI影片減少深偽

TikTok稱每年在信任與安全方面的投資超過20億美元。（路透檔案照）

〔記者徐子苓／台北報導〕TikTok高層今天透露，TikTok的信任與安全（Trust & Safety）團隊擁有數千名員工，遍佈全球各國，而TikTok每年在信任與安全方面的投資超過20億美元，是公司最重要的優先事項之一。

TikTok今天舉辦線上記者會，由TikTok全球營運及信任與安全團隊總監普瑞瑟（Adam Presser），向亞太地區媒體介紹新增的數位安全功能，包含升級的「家庭配對」（Family Pairing）、數位健康任務、創作者關懷模式等，並接受媒體即時提問。

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普瑞瑟強調，TikTok的「社群守則」是所有安全工作的基石，任何違反社群守則的內容都會被移除。

台灣媒體特別關注TikTok如何打擊詐騙內容，普瑞瑟回答，詐騙與欺詐行為明確違反社群守則，因此TikTok持續加大對偵測與執行力的投資。在執行層面，平台方結合科技與人工判斷，確保能根據在地風險的差異進行處置。

隨著AI技術成熟，越來越多AI生成的影片能夠以假亂真、誤導視聽。對於AI生成內容，TikTok有特定規範，禁止誤導性AI內容與未標註的AI內容。TikTok要求創作者主動標註AI生成的內容，如果創作者沒有標示，平台也會根據實際情況執行移除，不論該內容是否由AI生成。

普瑞瑟指出，他們有一套強大的機制來防止有害的錯誤資訊傳播，TikTok很自豪成為第一個採用 「C2PA標準」的影音平台。這代表當有人上傳在其他支援C2PA標準的平台上所產出的AI內容時，TikTok會自動標示該影片為AI生成。

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