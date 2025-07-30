為何華爾街「著迷」台積電 外媒指出1個原因

台積電在AI晶片領域的主導地位開始在財務狀況中得到體現，第2季度，台積電營收達到創紀錄的300億美元。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕很少公司能像台積電一樣在半導體晶片領域佔據主導地位，外媒The Motley Fool分析報導指出，華爾街「著迷」（Obsessed With）台積電的一個理由，即是如果沒有台積電的晶片，現今人工智慧的世界就遠遠沒有如此先進。

儘管有些人不認為台積電是傳統的人工智慧股票，但它在人工智慧領域扮演更重要的角色，因此，本質上台積電是先進人工智慧晶片的供應商，而這些晶片對於訓練、部署和擴展人工智慧模型至關重要。如果沒有台積電的晶片，我們今天所知的人工智慧世界將遠遠沒有那麼先進。

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台積電在AI晶片領域的主導地位也開始在財務狀況中得到體現。第2季度，台積電營收達到創紀錄的300億美元（年增44%），其中高效能運算（包括AI晶片）佔60%。

毫無疑問，人工智慧的應用正在迅速成長。台積電的晶片是實現這一應用的基礎，該公司已做好準備，繼續保持令人矚目的收入成長。

台積電預計，從2024年到2029年，其人工智慧加速器營收的複合年增長率 （CAGR）將達到40%左右，而且該公司正在穩步實現這一目標。

截至7月25日，台積電股價已上漲近22%，而標普500指數則上漲了約9%。

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