騰輝電子泰國廠今日動土 2026年量產

銅箔基板廠騰輝-KY今日上午於泰國大城府Hi-Tech工業園區隆重舉行新廠動土典禮，象徵騰輝在東南亞市場邁出關鍵的一步。（騰輝提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板廠騰輝-KY（6672）今日上午於泰國大城府Hi-Tech工業園區隆重舉行新廠動土典禮，象徵騰輝在東南亞市場邁出關鍵的一步，也是騰輝完善全球布局一個重要的里程碑。騰輝表示，今日儀式氣氛熱烈，泰國工業園區管理局（IEAT）代表Mr. Wittaya Phattanasiri、中國建築工程（泰國）總經理錢清玉、騰輝董事長王有慈、執行長鍾健人、董事邱奕誠及企業高管及合作夥伴齊聚一堂，共同見證騰輝集團全球製造佈局策略與提昇供應鏈韌性新的里程碑。

騰輝指出，泰國新廠占地面積約3.5萬平方公尺，距離曼谷機場與港口約一小時車程，地理位置優越，是公司在東南亞第一個生產基地。首座廠房預計將於2026年初投入使用，進行銅箔基板與黏合片製造，並根據市場需求擴產，預計將於2026年首季試產，2026年第二季進入正式量產。騰輝將持續利用集團長期優異的技術能力與少量多樣客制化的生產彈性，在汽車電子、航天航空、高階散熱與高頻高速基板、AI高算力應用等領域滿足客戶需求，並服務泰國與東南亞及歐美等客戶。

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騰輝董事長王有慈在致辭中表示，泰國生產基地將進一步優化公司全球供應鏈佈局，全面提升產能與服務能力，為客戶提供更加高效、優質的解決方案。

騰輝指出，受到地緣政治情勢升高影響，騰輝應客戶要求提高供應鏈韌性與分散生產基地，目前除中國蘇州、深圳、江陰與台灣廠外，並於英國、德國、美國具有後端生產基地。著眼於眾多印刷電路板領導廠商選擇泰國為主要生產據點，具有成熟的上中下游產業鏈，同時泰國亦為國際汽車製造重鎮具備完整供應鏈，騰輝選擇泰國做為進軍東南亞市場的重要據點。

未來泰國廠投產後，除了持續保持公司散熱金屬基板材料長期的領先地位外，更可望在車頭燈市場、非照明類散熱應用、超高頻雷達與航空航天應用等領域提高市場滲透率，同時為全球PCB和OEM客戶提供更即時的設計服務與產品創新升級機會。新廠投產後將有機會進一步擴大市場占有率，並帶來強勁的營收成長動能與獲利，為股東與投資人帶來長期穩健的成長價值。

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