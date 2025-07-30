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台達電第2季獲利史上最強 單季匯損僅1億元

2025/07/30 17:38

電源供應器大廠台達電明天將召開法說會。（記者方韋傑攝）電源供應器大廠台達電明天將召開法說會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器電源、液冷散熱解決方案出貨力道強勁，今年第2季營收、毛利率、營益率、稅後淨利、每股盈餘皆創下歷史單季新高，在新台幣強生之下，單季外幣兌換損失僅1億元。

台達電第二季營收1240.35億元，季增4.28%、年增19.9%，毛利率35.51%，季增3.7個百分點、年增1.38個百分點，營益率15.05%，季增3.25個百分點、年增2.35個百分點，稅後淨利153.33億元，季增50%、年增28.27%，每股盈餘5.37元，季增36.29%、年增40.2%。

台達電2025上半年營收累計為2429.54億元、年增24.75%，毛利率33.68%、年增1.71個百分點，營益率13.46%、年增2.92個百分點，稅後淨利241.78億元、年增53.89%，每股盈餘9.31元、年增53.88%。台達電第2季外幣兌換損失1.05億元，去年同期外幣兌換利益為1.07億元；上半年外幣兌換利益為1.58億元，去年同期為13.36億元。

台達電預計將於明日下午在台北市內湖總部召開法說會，屆時將同步在官方影音頻道進行全球線上直播。法人聚焦AI伺服器電源、液冷散熱解決方案下半年展望，以及該集團全年資本支出增加、全球產能佈局等細節。

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