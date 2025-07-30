台積電亞利桑那廠做4年！離職工程師揭血汗工作史 國外網熱議

一名在曾在台積電美國亞利桑那廠工作4年的前工程師在Reddit分享工作經驗，引發國外網友熱議。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球晶圓代工龍頭台積電積極赴美設廠，在當地卻因文化摩擦頻傳爭議。近日，一名在曾在台積電美國亞利桑那廠工作四年的前工程師在美國社群平台Reddit發文，控訴自己從赴台受訓到返美上班的整段歷程，充滿混亂、壓榨與歧視。他以自身經驗警告：「TSMC 不裁員，他們只會逼你辭職。」文章曝光後引發討論。

該工程師表示，2021年入職後被派往台南訓練，結果住宿安排、出入權限與設備指導混亂，且缺乏基本英文協助，連門禁都無法順利進出。針對這些將被派往美國的同事，台籍員工多半消極對待、拒絕協助，甚至直言「美國同事薪水太高，不值得幫」。這段跨國訓練經歷讓他深感文化隔閡與排外態度，他還說，這段期間就約有20%的人離職。

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他表示，回到亞利桑那後，問題仍不斷延伸，與第一批在台訓練的人數相比，有約70%已離職。他批評，公司現場規劃鬆散，不僅要求未受訓員工去做設施維護，若因安全為由拒絕，還可能導致年終考績被扣分。他也提到，內部招聘不透明，部分主管偏好錄用台籍與需工作簽證者，他就曾接獲「優先錄用台籍申請者，其次是持簽證者」等指示。另外，更有曾聽聞使用種族歧視用語的情況。

除了升遷與用人問題，他也揭露工時與工作環境極端壓迫。他坦言每日工時高達14至16小時，經常晚間9點才下班。「他們會故意在下午4、5點給你『急件』專案，說明早要討論，迫使你必須加班」。他也不諱言職場充斥八卦與霸凌，對女性與身障者更不友善，整體氛圍低迷壓抑。

他強調，台積電的兩大吸引力在於「不裁員」與「薪水確實不錯」。不裁員聽起來很棒，事實上，這導致公司好員工都走了，留下一堆爛員工，你變成幫忙補漏洞的人，他的主管曾告訴他「台積電不會裁員，他們會逼你辭職」；薪水雖不錯，但跟所有科技業一樣，薪水之後漲得慢，跳槽往往才是升薪最快的方法，「我今年離職時跳槽，薪水增加了30%」。

他給有意申請的人的建議，台積電的實習計畫不錯，如果急需工作，或剛畢業想累積經驗或賺點錢，那都可以選擇來試試。他也聲明，上述只是他個人經驗，或許也有人喜歡在那邊工作，他個人也願意回答仍想申請去台積電工作的人的問題，「如果你讀完後仍然想申請並在那裡工作，至少你已經被警告過了」。

文章曝光後，在Reddit相關子版都引發國外網友熱議，國外網友紛紛留言：「我只能說，歡迎來到半導體世界。他們能打敗英特爾是有原因的」、「我覺得這很看部門而定，而且主管的影響力也很大」、「我是台灣人，我剛辭去台積電設備工程師的工作，我必須說你的經驗非常真實」、「我寧願拿最低工資當清潔工，也不想當台積電的工程師」、「身為一個外國人，在中大型台灣公司工作多年，我可以百分之百肯定這就是他們的運作方式。這也是我在台灣和美國工作的朋友對台積電運作的真實描述。謝謝你花時間整理這篇文章，要是幾年前就看到就好了。」

文章全文翻譯：

我在台積電亞利桑那工作四年的經驗

大家好，

我經常在有關台積電亞利桑那的貼文下留言，也收到不少相關私訊。想特別寫一篇文章分享我的經驗，如果你看完後仍想申請並去那裡工作，至少你已經被提醒過了。

簡單說明一下背景，我是在2021年被錄取，當年夏天去了台灣，是最早派去的團隊之一。我不想細說太多細節，但那段時間完全是一場災難。他們多次更改我們的飛行日期，給我們的筆電根本不能用，對住宿的規模和地點也說謊⋯⋯反正我就想說疫情期間這些問題能理解，算了。到了台南的台積電，狀況仍很糟糕。完全沒有完整的訓練計畫，會說英文的人也非常少，我那組還被拒絕幫助，理由是「美國人薪水太高，我們不想幫」。

幾年下來，在台灣的「訓練」過程中，大約有20%的人因為條件和工作方式太糟而辭職，然後我們回到了亞利桑那。當然新廠一定會有問題，但台積電竟然能把每件事搞得更糟。建設進度落後，因為根本沒有詳細規劃。他們派台灣人過來收拾爛攤子，因為美國藍領員工完全無法應付。他們要求工程師從事未經資格認證或訓練的設施維護，導致工作環境十分危險；如果拒絕執行，可能會被扣年終獎金。

我以為這只是外國公司在美國開新廠的成長痛苦階段，會好轉吧？結果不但沒好轉，反而越來越糟。到後來，約有70%最初跟我一同在台灣受訓的人都辭職了，訓練新人變成常態。我跟那些離職的人聊天，他們都覺得辭職後生活比較好。所有專案都從「母廠」台灣下達，必須完全照做，沒有空間創新或用腦子。工作就是照著指示做，計畫一直改，然後趕工，無限循環。

我也參與過部門實習生和新人的面試（大概是因為英文是我的母語，有些台灣同事面試很差勁）。面試前準備時我被告知一些令人不安的事。他們優先錄取台灣人，再來是持有簽證的人，因為「持簽證的人比較好管」。他們不想錄取沒有移民限制的美國人，因為那種人會發現工作環境很爛後很可能辭職，所以公司把人「套牢」，用綠卡當誘餌。我還被告知不要錄取印度裔，甚至有個輕蔑稱呼叫「PhD 人」。我面試的兩位後來被錄取的人，我的主管說他們在面試前就已經有工作了，面試只是走過場。這些人都有親戚在台積電工作，我理解「關係比能力重要」這句話的概念，但這種裙帶關係真的讓我很震驚。面試時還會強調「台灣式工作文化」，意思是每天被罵，還要完成不可能的期限，因為新人的流動率超高。

每天的工作也很可怕。他們期待你把生命都奉獻給工作。我是固定薪資工程師，不管工作多少時數都拿同樣錢。有些日子會工作到晚上9、10點。組裡其他工程師一天14到16小時是常態。大多數人平時晚上8點才離開（還是算沒那麼忙的時候）。他們會故意在下午4、5點給你「緊急」專案，說明天早上要討論，這意味著你必須加班。整個工作文化非常毒瘤。台灣人收入一半以上來自獎金，而這獎金不只是看績效，同時也帶有一定的人際關係考量，最重要的是別犯錯。如果錢這麼重要，你會想躲起來不出錯，不想造成麻煩，對吧？結果大家就是這樣。如果你想找人幫忙，通常會被忽視或被推來推去，因為一旦他們告訴你錯誤資訊被罰，他們要負責。這造成極差的團隊合作氛圍，沒有人幫誰，所有專案都被拖延。

你也要知道，台積電不只是台灣公司，對多數台灣人而言它就是「台灣的公司」。他們很以在那裡工作為榮（理所當然），但我不是台灣人，對公司沒那種情感投入。我喜歡做好工作、學新東西，但我不會把生命賣給公司，多數台灣人會。他們把工作當人生第一、唯一選項，家庭排第二，這點我完全無法認同。我是工作為了生活，他們是生活為了工作。

講到台灣人，文化跟美國差很多。他們接觸其他族群少，對非台灣人會有種族歧視。我聽過他們嘲笑別人的口音、外貌、殘疾。他們通常會用中文背後說，但我在台灣待久學了一點中文，聽得懂他們說什麼。他們有時當面講壞話，職場像高中一樣，有自己的八卦小圈圈，因為沒什麼外面生活，也會在公司談戀愛。他們也很性別歧視。譬如一位剛來的女生，面試時經理把她的Facebook/Instagram給大家看評分，超噁心。她被錄取後發胖，長得不像照片。一上班就被一個台灣男生說「哇沒想到你這麼胖！」然後跑去跟朋友笑，女生當天哭了還請了兩天假。另一個台灣男生拿香蕉放在女生臉前，問她「想咬我的香蕉嗎？」這些只是你可能會遇到的「有趣」事例。

你可能會問，那有什麼好處？我覺得大部分台積電員工都會說兩件事，我也有不同看法。

第一，不會被裁員。這是真的，我沒聽過有人被裁，幾乎不會被解僱（除非犯了超嚴重錯）。乍聽之下很棒，工作穩定，但這也造成公司留下一堆爛員工。想像你在一間只留下最爛員工的公司，好的都跳槽或升遷了，爛的留著抗爛，你會變成幫他們補漏洞的人。我的主管說過：「台積電不會裁員，他們會逼你辭職。」

第二是薪水。台積電薪水確實不錯，他們會故意給你比你價值高的薪水吸引你。但工作幾年後，薪水就不會再漲了，會變成低薪。這可能大部分科技業都一樣，跳槽往往才是升薪最快的方法。我今年離職時跳槽，薪水增加了30%。所以薪水看起來很誘人，但不會永遠如此。而且他們付得多是因為期望也高。付你比別人高5-10%但工作量多50%，你算賺還是賠？

給有意申請的人的建議：我覺得他們的實習計畫做得不錯，是很好的履歷經驗。薪水也不錯，最重要是有期限。實習期間會故意讓你輕鬆不會太有壓力（這是我帶實習生時主管直接下的命令）。所以如果你打算畢業後進全職，壓力和工作量會大幅增加。我認為在某些狀況下台積電可以當成正職工作，如果你目前急需工作（我知道現在就業市場不太好），或者剛畢業沒有家庭負擔，單身狀態，可以賺點錢、累積經驗，然後再跳槽。如果你已經在別的地方工作過，台積電會讓你覺得像監獄（不能用私人手機、24小時被監控、像小學生一樣點名開會等等）。還有，如果你看到招聘說「我們正在擴張！！」，這其實很誤導。他們會一直擴張蓋更多廠，但90%的職缺是有人辭職後的空缺，因為流動率太高。

最後聲明，這只是我的經驗，網路上的東西請自己判斷。我相信一定有人喜歡在那裡工作（我沒碰過，但應該有吧），也可能有不同感受。工作不是完全糟糕，但我認為那裡無法促進我的事業或心理健康，所以我離開了。

我可以寫一整本小說講在那裡的經歷，但如果你看完還是想申請，可以私訊我，我願意回答任何問題或聊聊台積電相關事情。

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