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聯發科蔡力行：客戶提早拉貨 Q3美元營收季減1-8％

2025/07/30 16:02

聯發科今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）聯發科今日召開線上法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）今日召開法說會，由於先前客戶提早拉貨，聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，展望第三季，對於天璣9500與輝達GB10的量產感到振奮，並預期AI平板與車用晶片的成長動能將延續至第三季。

不過，由於部分需求已提前至上半年而導致季節性有別以往，預期第三季的營收將較第二季下滑，以美元對台幣匯率1比29計算，將介於新台幣1301億元至1400億元，季減7%至13%，年減1%到成長6%，若與第二季財報所適用的匯率1美元兌30.9元新台幣相比，匯率變動對第三季台幣營收約有6%的潛在影響，若以美元計價，較忠實反映業務狀況，第三季營收將介於44.9億元至48.3億美元，季減1%至8%，年增10%到 18%，第三季營業毛利率預估為47%±1.5%，季度費用率預估為31%±2%。

蔡力行強調，聯發科持續專注投資成長領域，包括AI、資料中心、車用等，都還在市場開發的初期，具有高度成長潛力，相信這些成長潛力將協助公司面對短期波動，對於聯發科的技術實力以及掌握中長期成長機會的能力仍深具信心。

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