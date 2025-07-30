首屆星展基金會「星展卓越影響力大獎」獲獎名單出爐

星展基金會於日前公布首屆「星展卓越影響力大獎」（Impact Beyond Award）４位獲獎創新企業得主，將共同打造亞洲樂齡未來。（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應日益嚴峻的高齡化社會挑戰，星展基金會於去年設立了「星展卓越影響力大獎」（Impact Beyond Award），並於日前公布首屆四位得主。獲獎的創新企業將共同獲得來自星展基金會總額高達300萬新幣（約6900萬新台幣）獎金，以及星展銀行資源與網絡的全力支持。此筆獎金將協助企業開發新產品、擴大營運規模、強化組織運作能力，進一步深化其在高齡社會中的正向影響力。

提供新台幣6900萬獎金給４家創新企業 共同打造亞洲樂齡未來

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「星展卓越影響力大獎」經由星展高階主管與業界專家組成的評審團嚴格遴選，於全球近百件提案中選出４家極具遠見的企業，這些得獎企業善用科技打造創新解決方案、積極促進公私部門與非營利組織間的跨界合作，以及強化的照護網絡，讓長者得以活出尊嚴並安心地在家中或熟悉的環境安享晚年。

星展基金會長期以來以實際行動支持社會企業擴展其業務規模，助其發揮積極的影響力，自2015年起，每年舉辦「星展基金會獎勵金計畫」，至今已投入超過 2150 萬新幣（約4億9450萬新台幣），陪伴亞洲超過 160 家企業成長茁壯，並同步提供金融解決方案、專業諮詢服務及人脈網絡等協助，促進企業穩健成長。「星展卓越影響力大獎」即承襲此精神，為打造更美好的社會注入新的動能。

星展集團執行總裁陳淑珊表示：「我們很榮幸宣布首屆『星展卓越影響力大獎』得主，他們不僅展現卓越的創新能力，更以解決當今社會問題和挑戰為使命，充分展現企業在追求穩健發展的同時，更能創造深遠且正面的影響力。星展銀行和星展基金會將持續攜手這些企業，運用集團整合性資源，協助其拓展規模，造福更廣大的社群。」

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略及傳訊處負責人魏洪英表示：「社會正快速邁向高齡化，令人深思的是，我們正生活在一個60歲以上人口已超越5歲以下孩童的世界。在這樣的背景下，我們對首屆星展基金會「星展卓越影響力大獎」得主感到振奮，他們將促進社會福祉的使命深植於業務核心，致力提供創新的解決方案，以回應高齡化社會的迫切需求。我們期盼這些創新企業能證明，企業確實可以成為推動善的力量。優雅且幸福地老去不該只是少數人的特權，而應是我們共同努力實現的承諾 ─── 一個不因年齡設限，讓長者得以活出自我、活出尊嚴、活出精采的未來。」

從智慧居家創新實現居家安養、為不同照護需求設計多元銀髮居住模式、到運用 AI 演算法媒合照顧者、發展照護人力資源等，這些「星展卓越影響力大獎」得主正積極運用科技與跨界合作的力量，針對每個市場面臨的高齡化挑戰，提出具體、可擴展的解方。

首屆「星展卓越影響力大獎」得獎者如下：

得獎者 市場 獎金金額 簡介 科技類： Buddy Of Parents（BOP） 新加坡 100萬新幣 BOP 的使命是讓長者在家也能安心養老，並致力於翻轉傳統高齡照護模式。借助母公司—iWOW Technology Limited 在物聯網長達26年的經驗，BOP打造結合AI與物聯網科技的智慧居家解決方案，以提升長者安全、減輕照護負擔，並促進長者自主生活。 「星展卓越影響力大獎」將支持BOP開發新產品，透過策略合作擴及到更多弱勢長者，並拓展海外市場。 生態系合作類： 華康健康產業集團 中國 100萬新幣 作為業界領先的高齡整合服務提供者，華康集團以「居家、社區、機構」的全方位照護模式，串聯居家照護、社區服務和專業機構的支援。 華康集團提供多元照護的生活模式，包含健康照護園區、融入社區的照護設施及專責的失智照護機構。他們同時也是失智症照護領域的先驅，不僅營運上海首家專業的失智症照護機構，亦致力於投入相關研究和政策推動。 「星展卓越影響力大獎」將協助推動多元計畫，全面強化失智症與高齡照護服務，包括強化照護人力培訓、設立照護者心理支持中心、導入互動和智慧式復健工具改善照護環境、透過教育訓練與支持協助家庭參與照護，同時促進跨界合作提升服務品質與照護標準。 照護類： Evercare Health Limited 香港 50萬新幣 作為領先的健康科技平台，Evercare 致力於補足照護人力的供需缺口，串聯醫療專業人員、家庭、醫院及私人照護服務。他們整合照護協調方案包括媒合演算法、雲端照護管理平台和行動應用程式以簡化人員配置、溝通和管理流程，實現更有效率和客製化的醫療保健服務。 「星展卓越影響力大獎」將支持Evercare開發「醫療記錄」的AI功能，以提升照護服務品質、擴大服務範圍，惠及更多家庭，讓更多長者能在家中安心養老，並招募更多醫療專業人員、擴展其居家照護服務項目。 Life Circle Health Services 印度 50萬新幣 Life Circle致力於解決印度日益迫切的高品質長者照護需求。透過科技平台與線上線下整合的培訓計畫，為家庭提供高品質的居家照護方案，另一方面也藉由專業訓練，協助照護人員穩定就業的職涯發展。Life Circle尤其著重於培育發展婦女與弱勢族群，協助她們成為專業的照護者。 Life Circle是印度唯一整合培訓、認證、就業媒合及居家照護管理的全方位長者照護公司。 「星展卓越影響力大獎」將協助Life Circle設立全新的培訓學院與數位學習工具、強化人員管理及媒合平台，並推動營運規模擴展至印度多座城市。

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