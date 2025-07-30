勘災發揮團體分工綜效 郭智輝自喻後勤「備援投手」

中央災害應變中心指揮官、經濟部部長郭智輝主持災後復原工作會議。（水利署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體質疑經濟部長郭智輝在勘災現場與災民距離很遠，郭智輝表示，勘災團隊各司其職以發揮分工的綜效，而他負責交辦行政院指派的任務，在後方協調各單位處理，他也比喻自己備援投手，不一定要到前面露臉。

郭智輝今主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」，會後受訪表示，昨天他與行政院長卓榮泰勘災看了8、9處災損現場，親自了解災損程度與災民訴求，由卓揆統籌責請政府部門各單位分工協處，也要求各單位要以最快速度回應民眾，讓災情衝擊降至最低。

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郭智輝續說，勘災任務上每個人都有其工作任務，各司其職，「我就在處理災情，包括經濟部還有其他單位應該要配合的地方」，例如台水原定在7月底至8月初要更換成大型水管，但不巧碰到澇災，居民都在清理家園，因此卓揆立即下達指令「趕快通知（台水），不能夠換水管停水，要讓受災戶能夠處理家裡受災狀況，要給水」。

郭智輝表示，「我通常都是在後面來執行院長所交代的任務」，各位也見到受災戶現場佔地不大，如果大家都擠到前面去，這個是很奇怪。他續說，以棒球比喻，投手是上場投球，「我們雖然也是投手，但是我是備援的」。

郭智輝強調，每個人在崗位上各司其職，「我們每個人都有每個人的工作任務」，他執行院長所交代的任務，就在後面協調，「所以我不一定要到前面去」，這次政府各單位也一齊發揮團體綜效。

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