矽格第2季匯損達7億元，每股獲利0.7元創近6季新低。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測廠矽格（6257）今召開董事會通過第2季財報，季營收達新台幣47.8億元，季增逾2%、年增逾5% ；歸屬母公司業主淨利為3.4億元，季減近56%、年減近56%，稅後每股盈餘0.7元，創近6季以來新低。矽格指出，因新台幣升值產生匯兌損失約達新台幣7億元，導致獲利下降，侵蝕每股獲利約新台幣1.4元。

矽格進一步表示，因應下半年客戶增加測試AI、HPC、CPO及車用IC的需求，已再次通過增加資本支出新台幣12億元，合計全年資本支出將達47億元。

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矽格今年上半年營收新台幣94.6億元，年增近9%；淨利12.6億元，較去年同期減少逾27%。歸屬母公司淨利10.9億元，較去年同期減少逾27%，換算每股盈餘2.26元。

矽格表示，第2季及上半年營收及毛利雙雙成長，但由於新台幣升值產生匯兌損失約達新台幣7億元，導致淨利下降，侵蝕每股獲利約新台幣1.4元，目前公司持續採取美元匯損避險措施中。

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