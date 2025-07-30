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歐元雜誌：花旗在台灣投資銀行業 地位難以撼動

2025/07/30 12:00

歐元雜誌：花旗在台灣投資銀行業 地位難以撼動花旗銀行獲頒《歐元雜誌》（Euromoney）「最佳投資銀行」及「最佳併購投資銀行」。
（花旗提供）

〔財經頻道／綜合報導〕花旗2024年在台灣締造亮眼業務成果，協助台灣企業客戶完成近20項重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，歐元雜誌盛讚，花旗持續鞏固在台灣投資銀行業內無可撼動的領導地位。

花旗銀行獲頒《歐元雜誌》（Euromoney）「最佳投資銀行」及「最佳併購投資銀行」，還有其它國際金融媒體共11項權威大獎。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）董事長張聖心表示：「花旗致力於成為值得客戶信賴的金融夥伴，為了實現這一目標，我們運用綿密跨國網絡的優勢和強大的全球平台提供金融解決方案，支持客戶的在地及跨境業務需求。今年榮獲諸多國際獎項，也再次證明花旗在台灣的優異業務表現受到肯定。」

歐元雜誌在其得獎說明中指出，花旗持續鞏固在台灣投資銀行業內無可撼動的領導地位，展現出在各項業務領域的全方位卓越表現，持續蟬聯併購、股權與債券資本市場的領先排名。

花旗集團投資銀行事業群於2024年協助台灣企業客戶完成近20項重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，並於台灣市場獲得最高的市占率，創下近年業績高峰。自 2020 年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集逾 270 億美元的資金，並為總金額逾110 億美元的併購交易提供了諮詢服務，在日益複雜且快速變化的產業環境中，持續協助台灣企業邁向海外，增強國際競爭力。

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