力晶賣合肥晶合6％持股 進帳獲利可期

力晶集團旗下力晶創投持股中國晶圓代工廠晶合集成約2成股權，昨公告與華勤技術簽署股份轉讓協議，將轉讓晶合集成6%股份給華勤技術。圖為力積電董事長黃崇仁。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕力晶集團旗下力晶創投持股中國晶圓代工廠晶合集成約2成股權，昨公告與華勤技術簽署股份轉讓協議，將轉讓晶合集成6%股份給華勤技術，估計轉讓完成後，力晶創投持股比將降至13.08%。力晶內部指出，若有獲利入帳，明年可望發放股利給股東。

華勤技術是智慧手機等終端產品ODM大廠，力晶創投釋股，與華勤技術簽署股份轉讓協議，擬將所持晶合集成6%股份（共計120,368,109股）轉讓予華勤技術，每股19.88元。交易完成後，晶合集成持股比將降至13.08%，華勤技術將成為晶合集成第4大股東，會向晶合集成提名董事1名，並承諾36個月內不對外轉讓。

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市場傳出力晶創投出售晶合集成6%持股，將會有百億元入帳；力晶內部指出，這是創投再度降低晶合集成持股，若有獲利入帳，明年可望發放股利給股東。力積電小股東若手上還有力晶創投持股，也可以配發股利。

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