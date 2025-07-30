盛群法說：關稅影響難以預測 保守看待下半年

盛群總經理蔡榮宗。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕微控制器（MCU）廠盛群（6202）今日召開法說會，盛群表示，展望下半年因關稅不確定性，能見度偏低，關稅情況仍不明確，持續影響客戶下單與訂價，未來關稅若底定，需要再觀察對市場的影響，目前對下半年難以預測，對於下半年看法相對保守。

盛群指出，先前川普當選美國總統，客戶提早部署，把工廠移到馬來西亞、越南、墨西哥等地，但對等關稅祭出後，客戶第2季搶在寬限期強力拉貨，盛群上半年表現符合公司預期，其中第2季更優於預期，第2季主要干擾來自匯率因素。

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至於對等關稅的因應，盛群說明，目前客戶尚在觀望中，市場氣氛偏向保守，也影響能見度偏低；此外，中國市場內卷相當嚴重，尤其是8bit MCU產品，盛群積極進行市場區隔，鼓勵代理商使用32bit產品，進行更新迭代，持續耕耘中國以外市場，包括東南亞與印度市場，目前中國市場營收佔比約七成。

盛群第2季合併營收8.6億元，季增13%，年增26%，毛利率38.7%，營業毛利3.2億元，季增9%，年增15%，業外虧損3000萬元，其中匯損達5600萬元，單季每股盈餘0.1元，上半年每股盈餘0.5元。

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