拉台積電墊高度！馬斯克為三星晶片製造辯護「這麼說」

三星宣布簽下一筆165億美元（台幣4862億元）的訂單，特斯拉執行長馬斯克證實，將下一代AI 6的晶片製造交給三星。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星日前（28日）宣布簽下一筆165億美元（台幣4862億元）的訂單，特斯拉執行長馬斯克證實，將下一代AI 6的晶片製造交給三星，並透露將由三星德州廠製造。針對網民稱三星晶片製造處於弱勢地位，馬斯克在個人社群媒體X 帳戶中幫三星辯護，稱「台積電和三星都是很棒的公司，能與他們合作是我的榮幸。」

馬斯克還表示，他與三星電子公司董事長李在鎔討論最近達成的半導體供應協議的細節。

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針對X帳戶上一名用戶的評論：「三星電子不知道他們簽約了什麼」，馬斯克回答道：「他們知道。」他繼續說：「我與三星董事長及高層領導進行視訊通話，探討真正的合作關係應該是什麼樣。」

馬斯克還補充說，特斯拉與三星將「利用兩家公司的優勢，取得豐碩的成果」。

當另一位用戶評論說：「在晶片製造方面，三星絕對是弱勢一方」，馬斯克為這家韓國科技巨頭辯護說：「台積電和三星都是很棒的公司。能與他們合作是我的榮幸。」

三星電子宣布與一家未公開的客戶簽訂一份價值165億美元的人工智慧 （AI） 晶片供應協議後不久，馬斯克自己透露特斯拉是該合約的合作夥伴。他表示，三星電子將在德州的新半導體工廠生產特斯拉下一代AI 6晶片，並強調「此事的戰略重要性」。

與此同時，李在鎔已於週二（29日）啟程前往華府，在周五的貿易截止日期之前，韓美兩國仍在就關稅問題進行諮詢。雖然李沒有詳細說明此行美國的目的，但預計他將與主要合作夥伴討論全球商業合作，並探索新的商業合作機會。

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