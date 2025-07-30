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財稅耆老許凌雲93歲仙逝 8/9追思禮拜

2025/07/30 16:19

國內財稅耆老許凌雲7月20日在家中仙逝，享耆壽93歲。（許毅芝提供）國內財稅耆老許凌雲7月20日在家中仙逝，享耆壽93歲。（許毅芝提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕國內財稅耆老許凌雲為關貿網路股份有限公司前董事長，7月20日上午在家中仙逝，享耆壽93歲，消息傳出，財稅金融界皆感不捨，追思禮拜將於下週六上午十點在台北市懷恩堂舉行。

許凌雲是中原大學生科系暨癌症中心主任許毅芝的父親，他於1949年隨國民軍撤退來台，經苦學進入師範大學數學系，畢業後，先任職於中山科學院，從事電腦相關工作，隨後進入財政部財稅資料中心服務，成為台灣財政資訊現代化的主要推手。

許毅芝教授指出，父親是中華民國政府第一批派遣出國深造的電腦高階人才，返國後，屢次擔負國家重要任務，他任職財政部財稅資料中心期間，領導台灣稅務系統進入資訊化與網路化時代，倡導與落實稅務自動化計畫，有效整合全國財產與稅務資料、提升政府效率、增進稅收透明與公平。

許凌雲過去也是稅務自動化發展方案的小組總召集人之一，共同規劃推動稅務資訊整合與集中處理，由於他的專業貢獻，曾被推舉為電腦公會理事長，並獲行政院資訊人才獎。

他負責政府數位轉型的成果，包括全國無紙化報稅、推動全國財產稅資料總歸戶系統，首創整合土地、房屋、車輛與投資資料，並推動網路查詢機制，進一步擴展到金融機構、法院及地方政府，提升查驗效率與精準度。

許凌雲另與財稅署署長張耀東並肩領導，稅務自動化五年（1976至1982年）計畫，規劃建立中央與各地方稅務系統互連，統整全國140套稅務系統，並導入集中處理與決策支持功能，提升政府效率與節省成本。

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